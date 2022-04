Karanka: "Este punto es un gran refuerzo anímico para los chicos"

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, realizó un balance positivo tras empatar ante el Atlético de Madrid (0-0) en su debut como nazarí y aseguró que se trata de un punto que supone "un gran refuerzo anímico" para su plantilla.

"El lema del club es "eterna lucha" y eso no va a faltar. El estado de ansiedad que había y de nerviosismo lo hemos cambiado. Estos chicos estaban jugando en Europa hace uno o dos años y eso no se puede olvidar. El grupo tiene una gran calidad humana y hoy lo han vuelto a demostrar", indicó Karanka en rueda de prensa.

Además, el nuevo técnico del Granada quiso acordarse de sus predecesores. "Tampoco hemos hecho mucho, pero quiero acordarme de Rubén Torrecilla, Diego Mainz y el cuerpo técnico anterior y todo lo que podamos ayudar ahora y agradecer es poco", comentó.

"Está claro que este punto nos sirve de punto de partida porque sabemos la calidad que tiene esta plantilla. Hay que quitar ese nerviosismo, ahora tenemos que tener organización y competir al máximo para dar ese nivel. Nos hemos enfrentado a un rival buenísimo en un campo muy difícil y no recuerdo que ellos hayan tenido muchas ocasiones. Es un gran refuerzo anímico para los chicos", destacó.

Preguntado por sus cálculos para lograr la salvación, Karanka dijo que prefiere no hacerlos. "No soy mucho de hacer cálculos porque en el fútbol dice -mi experiencia- que los números pueden crearte más presión. No quiere decir que si ganamos el próximo partido estaremos salvados y si perdemos estaremos descendidos", comentó.

"Lo importante es el cambio y el compromiso del equipo en apenas 24-48 horas. Ahora tenemos que ajustar muchas cosas en esos próximos diez días. Hasta hoy era más tema anímico, pero si de aquí a diez días sigo con el tema mental, perdemos seguro", manifestó Karanka.

"Era fundamental este aspecto porque había ansiedad cuando llegué a la Ciudad Deportiva, por un lado tuve buena suerte porque el primer rival ha sido el Atlético, que le he visto mucho esta temporada, aunque por otro no era así porque es un gran equipo. El tema psicológico era importante tocando tres o cuatro cosas muy básicas. A partir de la semana que viene tenemos que mejorar muchos conceptos", finalizó.