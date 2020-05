Kike Boned: "Por sentido común, el fútbol sala debería ser profesional"

BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente ejecutivo de ElPozo Murcia Costa Cálida, Kike Boned, ha pedido la profesionalización del fútbol sala para dar reconocimiento "legal y jurídico" a un deporte que asegura que ya se siente profesional aunque no sea considerado como tal.

"Por puro sentido común, entendemos que el fútbol sala debería ser considerado legalmente como un deporte profesional. Es una cuestión compleja, pero normalmente las cuestiones complejas es bueno intentar explicarlas desde el puro sentido común", aseguró en una entrevista a Onda Regional recogida por Europa Press.

Kike, bicampeón del mundo con la selección española, se mostró contrario a que el fútbol sala sea considerado un deporte no profesional y que, por ello, ante la pandemia de coronavirus, se diera por terminada la temporada de forma adelantada, igual que sucedió con el fútbol femenino o las categorías no profesional del fútbol.

Considera que hay cuatro razones para pedir la profesionalización; contratos, seguimiento de aficionados, movimiento económico y trayectoria. Y cree que el fútbol sala cumple "con todo" para ser profesional.

"El primero es que haya una relación contractual entre las partes, y evidentemente la hay, cumpliendo con todos los requisitos legales como salarios y seguridad social. El segundo es que haya un seguimiento mayoritario, que haya una masa social detrás del deporte, creo que tanto el fútbol femenino como el fútbol sala lo cumplimos en España", aportó.

"Lo tercero es que haya un movimiento económico suficiente para considerarlo profesional, y creo sinceramente que el fútbol sala también lo cumple, de hecho, hace apenas una temporada se firmó un contrato audiovisual por un millón de euros por temporada", señaló.

Por último, destacó la importancia de tener una trayectoria detrás. "Es necesario que no sea un deporte que haya nacido anteayer, en el caso del fútbol sala lleva más de 30 años en España, gestionado por la Liga Nacional de Fútbol Sala desde el año 1989", conluyó.

Lamentó, por ello, que se trate de amateur a un deporte cuyos jugadores "son profesionales". "Sus fichas está consideradas como profesionales, pero ni el fútbol sala está considerado como profesional ni la LNFS a día de hoy tiene esa catalogación, solo el fútbol de Primera y Segunda División y la ACB son considerados legalmente profesionales", argumentó.

"Durante mis 19 temporadas como profesional del Fútbol Sala me sentí como un profesional de este deporte y así me comporté y estoy absolutamente convencido de que los jugadores de cualquier equipo dirán lo mismo que yo. Otro tema es el reconocimiento legal y jurídico, que es lo que ahora se está planteando", se sinceró.

Por ello, cree que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no se opondrá a profesionalizar la LNFS. "No sé por qué motivo podrían intentar paralizar algo así. Sinceramente no sé si se han posicionado, es una iniciativa que parte de la LNFS", aportó.

En cuanto a la disputa del 'Play-Off' de la Liga, declaró: "Si finalmente no se pudiera jugar entenderíamos que lo más justo sería declarar la temporada como nula y que los equipos que fueran a la Champions fueran los que se clasificaron la temporada anterior", argumentó.