Klopp: "He visto caras felices en el Atlético, pero esto no ha acabado todavía"

Publicado 18/02/2020 23:41:50 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, lamentó la derrota ante el Atlético de Madrid (1-0) en la ida de los octavos de final de la 'Champions League' y aseguró que ha visto "caras felices" en su rival, pero avisó que "esto no ha acabado todavía" porque tendrán que visitar Anfield dentro de tres semanas.

"Hemos perdido el partido y no quiero empezar a comentar las decisiones del árbitro. Nos han metido un gol como resultado de un saque de córner, así son las cosas. No ha sido muy fácil, la verdad. Como hemos dicho, hemos tenido más del 70% de posesión, pero conseguir un buen resultado era difícil. Hemos jugado como debemos jugar, pero en el último tramo no hemos creado las oportunidades lo suficientemente claras", dijo.

"En un partido como éste, con un ambiente así, es fácil perder la concentración en algunas fases. Pensamos que las cosas serán diferentes en nuestro estadio. "Ellos han tenido que ir constamente a la gasolinera y Diego (Simeone) estaba todo el rato animando al público, hoy se ha visto lo que puede hacer un estadio detrás de su equipo. El estadio no estaba aquí para ver un buen resultado, estaba para empujar a los suyos", añadió el técnico alemán.

"No tengo ningún problema con el resultado, lo hemos intentado al cien por cien. He visto caras felices en el Atlético, lo entiendo, porque es importante pero esto no ha acabado todavía", indicó Klopp, que también se quejó del arbitraje. "El árbitro también tenía que lidiar con el ambiente del Wanda, tal vez ha habido decisiones que no ha visto. Creo que lo podía haber hecho un poquito mejor, pero el público ha estado por encima", incidió.

"Nosotros hemos intentado mantener la calma e intentamos tomar las decisiones correctas, pero está claro que tenemos que hacerlo mejor, sobre todo en el último tercio del terreno de juego. No estoy decepcionado con el juego de mi equipo. He visto partido mucho peores en mi vida, pero no hemos estado bien en el último tercio, ya está", espetó.

Por su parte, el técnico 'red' reconoció que le sorprendió ser tan dominador del duelo. "No esperaba tener tanta posesión. Ellos van ganando 1-0, no están en tu mejor momento y defienden el resultado. Lo respeto perfectamente. No hemos perdido por cinco goles ni nada así. Creemos que tenemos oportunidades en la vuelta, ellos habrán recuperado a Joao Félix y Diego Costa estará en situación diferente pero nosotros lo intentaremos con todas nuestras fuerzas. Les diremos 'bienvenidos a Anfield'", afirmó.

En relación a los cambios, el preparador del equipo inglés dejó claro que el de Sadio Mané fue porque tuvo "miedo" ya que tenía una tarjeta amarilla. "Y Henderson se tocó un poco los isquios y decidí darle otro aire al equipo", admitió Klopp, que fue amonestado por el árbitro y explicó lo sucedido. "Simplemente estaba gritando en esa dirección. Obviamente no estaba contento con el árbitro y he protestado una decisión concreta. Veo normal que a él no le haya gustado y me haya sacado la tarjeta", finalizó.