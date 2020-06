Klopp: "El Liverpool se ha quitado de encima una mochila pesada, pero este no es el destino final"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Liverpool, Juergen Klopp, se mostró satisfecho porque el club "se ha quitado de encima una mochila pesada" después de coronarse este jueves campeón de la Premier League por primera vez en los últimos 30 años.

"El Liverpool se ha quitado de encima una mochila pesada, la historia ya no es una carga, la historia es ahora nuestro maravilloso trasfondo, es la base de lo que estamos haciendo", señaló Klopp este viernes en una entrevista a 'Sky Sports'.

El germano recordó que cuando llegó al club no querían que les comparasen "más con las fantásticas personas" que habían jugado y "ganaron todo en el pasado". "Necesitábamos que nuestros seguidores nos diesen la oportunidad para encontrar nuestro propio camino, y eso sólo fue posible porque nadie perdió la paciencia con nosotros en ningún momento", celebró.

De todos modos, no olvida que, aunque dirigir un equipo "es un buen trabajo", tiene la dificultad de que no se puede "pedir tiempo" y que los resultados deben verse "de inmediato". "La gente tiene que ver los pasos que damos; y ellos (los aficionados) los vieron porque querían verlos y eso hizo que esta historia fuera entonces posible", advirtió.

Klopp es optimista también para el futuro porque ve al Liverpool "en un buen momento". "Todos somos lo suficientemente jóvenes como para ir por algo más, este no es el destino final, es un momento como el de la final de la Liga de Campeones del año pasado", indicó.

Finalmente, el entrenador del conjunto 'red' no quiere relajaciones, aunque su próximo partido no es hasta el próximo jueves y ante el Manchester City de Pep Guardiola. "Entrenaremos nuevamente desde el sábado a toda velocidad. Tenemos que jugar contra el Manchester City y si vamos allí al 50 por ciento, nos echarán del estadio, pero eso no sucederá, estaremos listos", subrayó el de Mainz.

"Somos campeones, pero en el campo, nos comportaremos como si nunca hubiéramos ganado nada antes", sentenció el entrenador alemán, al que no le preocupa si habrá 'pasillo de honor' de su rival. "No podemos influir en eso", zanjó.

Además, en una videoconferencia con varios medios, también dejó claro que no le preocupa su futuro. ""No puedo decir que firmaré un contrato de por vida, pero estaré aquí por un tiempo", confesó. "No quiero una estatua, esas no es mi motivación. Es bueno estar en este club en este momento", añadió.