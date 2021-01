Koeman: "Estamos en transición y perder ha sido muy duro"

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, reconoció que perder la final de la Supercopa de España en la prórroga fue "muy duro" este domingo, pero también apuntó a que la línea azulgrana seguirá siendo buena en los próximos partidos, así como una experiencia que valdrá para el futuro.

"Ha sido un partido disputado. La segunda parte hemos mejorado nuestro juego, en la primera perdimos balones, no hemos llegado mucho, pero nos ponemos delante en el marcador y nos empatan antes del descanso. Nos ponemos otra vez por delante y encajamos en el minuto 90 y así es muy complicado", dijo en rueda de prensa.

En la prórroga, un golazo de Williams tumbó a un Barça que se llevó un duro golpe cuando venía disfrutando del mejor momento de la temporada en resultados y juego. "Estamos tristes por el resultado. Tampoco hay mucho tiempo, hay que seguir. He visto que hemos mejorado, hay cosas que mejorar defensivamente, cerca de nuestra área ser más contundente", apuntó.

"Mi trabajo hago el máximo, mi trabajo no es muy grande de ganar hoy ni muy malo de perder hoy. Estamos en transición del equipo y hay cosas positivas pero perder hoy ha sido muy duro. Jugar esta final es una experiencia para muchos jugadores, donde ganamos cosas para el futuro", añadió.

Koeman no se refirió a la roja a Messi en el último minuto y apuntó que si el argentino jugó, duda por unas molestias, fue porque el jugador consideró que estaba en condiciones. "Messi sabe cuándo está o no en condiciones de jugar. Ha dicho que sí, ha aguantado el partido, ha hecho el máximo", afirmó.

"No creo que sea un paso atrás. Te conviene ganar para demostrar que estamos en buen camino, pero vamos a demostrar en los próximos partidos que estamos en buen camino", comentó, antes de señalar a los problemas en defensa. "Nos cuesta tener buenas posiciones y nos falta altura en este tipo de jugadas. El 2-2 creo que la línea no está bien hecha, no sé seguro, pero sobre todo en el gol anulado", terminó.