Koeman: "Últimamente no he notado la confianza del club"

Archivo - MADRID, SPAIN - APRIL 10: Ronald Koeman, coach of FC Barcelona, gestures during the spanish league, La Liga, football match played between Real Madrid and FC Barcelona at Alfredo Di Stefano stadium on April 10, 2021 in Madrid, Spain.

Archivo - MADRID, SPAIN - APRIL 10: Ronald Koeman, coach of FC Barcelona, gestures during the spanish league, La Liga, football match played between Real Madrid and FC Barcelona at Alfredo Di Stefano stadium on April 10, 2021 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El técnico cree que no ha habido "respeto" a su figura ni a la de ciertos jugadores

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha lanzado un órdago al presidente del club, Joan Laporta, y al área deportiva al asegurar que últimamente no ha notado la "confianza" del club al no hablar con él del futuro del equipo, pese a tener un año más de contrato, y ha dejado claro que quiere cumplirlo y que se ve "capacitado" para hacerlo.

"En la última parte de la temporada no he notado la confianza, no hemos hablado del futuro y tengo contrato. Entiendo que por los últimos resultados hay dudas, pero hay que hablar", pidió el técnico a Laporta en rueda de prensa.

Koeman asegura entender "perfectamente" su situación y que en el Barça hay que ganar, pero pide comunicación directa. "Sé dónde estoy y que hay que ganar cosas. Pero siempre he dicho que siempre he dado la cara en todas las ruedas, he sido el único portavoz del club mucho tiempo esta temporada, hay que reconocerlo. Al final, no ganamos y si pensamos que necesitamos otro entrenador y otros jugadores, perfecto. Pero hay que comunicarlo", reiteró.

Tampoco cree que algunos de sus jugadores hayan sido bien tratados, y menos con filtraciones a la prensa sobre posibles salidas. "Últimamente, el último mes, creo que hay que respetar más a tu entrenador, respetar más a nuestros jugadores, porque entiendo que los jugadores están tocados porque en los últimos días salen nombres en la prensa, y no merecen este trato, merecen más respeto. Hay muchas cosas a hacer diferentes", apeló.

"De verdad, no sé si continuo", se sinceró Koeman. "No he hablado más con el presidente, quedamos en aquella comida de hablar después de la temporada y seguramente hablaremos tras el partido de mañana. Veremos, desde el primer día he dicho que quiero seguir y quiero cumplir mi contrato", recalcó.

Eso sí, en caso de no seguir, no tiene claro qué pasará con su rescisión. "No hay que contestar por adelantado. Somos mayores, queremos mucho a este club, y al final el presidente siempre marca la dirección, en todos los sentidos. Hasta no saber qué puede pasar, no puedo contestar a qué pasará con mi año de contrato. Me conocéis bien, quiero muchísimo al club", se sinceró.

"Si el club piensa que no soy la persona que tiene que llevar al equipo, lo hablamos y daré mi pensamiento. Hasta que no hable con el 'presi' del tema no puedo contestar a estas preguntas. Estoy aquí por el club, y claro que quiero seguir, pero tenemos que hablar", incidió en ello.

Por otro lado, sobre el bagaje de su temporada, cree que "en general" es una temporada que habrían firmado todos en agosto. "Hemos ganado un título (Copa del Rey), hemos luchado por LaLiga hasta dos o tres partidos. El problema ha sido, en 2021, el recortar la distancia en puntos, la imagen del equipo y ganar la Copa que dio más esperanzas de ganar LaLiga", apremió.

"Sí, estamos tristes porque hay partidos donde no hemos estado al nivel y pudimos hacer más. Pero, en general, con todos los problemas tenidos, esta temporada no es mala, aunque tampoco es muy buena. Es una temporada de 'bien', sabiendo todas las circunstancias tenidas en contra", matizó al respecto.

Y sí que quiso hacer autocrítica, también. "Soy responsable de los cambios que hemos hecho, de los jóvenes a los que hemos dado oportunidades, de los momentos en que no hemos estado. Me duelen momentos oportunos, como el final de esta temporada. No pienso que soy el mejor entrenador para este club, no, pero claro que me veo muy capacitado para llevar este equipo", sentenció.

Así, y en caso de que este órdago termine con el neerlandés cumpliendo con su contrato, quiere más cambios en la plantilla. "El camino que queremos hacer no se puede recorrer en un único año. Hacen falta más cambios en la plantilla, buscar más jugadores que nos van a dar más contundencia. Nuestra plantilla no está hecha, en mi opinión. El Atlético de Madrid sí tiene una plantilla. Tenemos ideas de cambio, para tener un equipo que pueda luchar por todos los títulos grandes", explicó.

Preguntado por las 'vacas sagradas' del equipo, sin dar nombres, reconoció que hay que saber aceptar cuándo afrontar una retirada o cambiar de aires. "Los jugadores no son tontos, saben qué pueden dar a este club y saben más o menos cuándo está en sus últimos años o meses, porque la edad en nuestro deporte no perdona. Pero sí merecen un trato con respeto", pidió.

"Messi ha demostrado ser único, con 30 goles en Liga y un juego fantástico que ha dado. Para mí, como profesional y persona es un '10'. Ojalá que siga aquí, si no habrá que formar otros jugadores y buscar efectividad en el equipo porque faltarán 30 goles. El Barça con Messi tiene mucho más futuro que sin Messi", fue claro sobre el argentino.

Y, de cara al duelo en Eibar que cierra LaLiga, ya sin opciones de título, quiere ganar para poner un mejor broche a la temporada, tras perder en casa contra el Celta. "Es el último partido de la temporada, nos preparamos bien, buscamos jugar el partido con intensidad a pesar de que no podemos hacer nada más que ganar el partido. Es el último y me gustaría acabar ganando esta temporada", señaló.