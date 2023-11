Koke: "En el Atlético es un sueño para todos ganar la Champions, pero paso a paso"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Jorge 'Koke' Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, reiteró este miércoles que dentro del club colchonero "es un sueño para todos" conquistar la Champions League, aunque recordó que ir "paso a paso" es la fórmula imperante desde que Diego Pablo Simeone se convirtió en su entrenador el 23 de diciembre de 2011.

Bueno, estamos en noviembre. Obviamente que claro que se puede ganar. Si no, no jugaríamos, no saldríamos al campo. Es un sueño para todos ganar la Champions, pero paso a paso", afirmó Koke durante una entrevista con RTVE para 'Telediario 2'.

Sí que es cierto que el año pasado no hicimos una buena Champions, es la realidad; estuvimos mal, no pasamos la fase de grupos. Y ojalá podamos subir ese nivel para poder cumplir los objetivos del club", auguró el primer capitán del Atlético de Madrid.

Además, Koke se alegró por su buena estadística de pases en el inicio del curso 2023/24. "Siempre intento ayudar al equipo y prueba de ello son las asistencias que he dado. He dado muchísimas asistencias, estoy orgulloso de lo que he hecho y ojalá sean muchas más", indicó.

Respecto a su propia renovación de contrato, Koke no dio detalles: "Es de momento mi último año aquí en el club, estoy disfrutando mucho, me estoy divirtiendo un montón con mis compañeros, jugando un grandísimo nivel y estoy contento, estoy muy feliz".

Ante la duda por el matiz de "último año", desde RTVE se le preguntó si aún "tenemos Koke para rato en el Atleti". "Bueno, bueno... Esperemos, esperemos", bromeó Koke sobre unas negociaciones que parecen bien encaminadas para prolongar la estancia en el club de su vida.

En su repaso a la actualidad rojiblanca, elogió a Simeone. "Yo creo que no hay mejor entrenador ahora mismo que pueda entrenar al Atlético de Madri. Es una noticia maravillosa que el míster siga en el club y ojalá pueda seguir no solo hasta el 2027, sino mucho más", opinó.

Por último, alabó al Girona FC por ocupar el liderato de LaLiga EA Sports. "Va líder porque se lo merece, porque está haciendo méritos para estar ahí; si no, no estaría. Y es bonito, ¿no? Significa que el nivel está subiendo y es bueno para la Liga española", concluyó.