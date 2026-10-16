Koke, baja ante el Espanyol por una lesión muscular en el muslo izquierdo

El capitán del Atlético de Madrid Jorge Resurrección 'Koke', ante CA Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español del Atlético de Madrid Jorge Resurrección 'Koke' es baja para el encuentro de este sábado (14.00 horas) ante el RCD Espanyol en el RCDE Stadium debido a una lesión muscular en el muslo izquierdo.

"El centrocampista sufre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, por lo que no podrá estará disponible para el encuentro de este sábado frente al RCD Espanyol", informó el club rojiblanco en un comunicado.

Los servicios médicos de la entidad colchonera realizaron pruebas radiológicas al centrocampista español por unas molestias en la pierna izquierda, y al final se confirmó la lesión muscular. Ahora, Koke realizará "tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio", por lo que será "la evolución de su lesión" la que determine su regreso.

El capitán del Atlético no estuvo en el triunfo de este martes ante el Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano (2-0), en la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, por la muerte de su madre. Ahora, afronta un proceso de recuperación, cuando el club rojiblanco afronta los próximos 10 días las visitas a RCD Espanyol y Stuttgart y el duelo en casa ante el RC Deportivo.