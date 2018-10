Koke da al Atleti algo más que tres puntos

Actualizado 23/11/2015 0:18:25 CET

Jornada redonda para los de Simeone que se ponen segundos

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid superó por la mínima (0-1) este domingo al Betis gracias al tanto de Jorge Resurrección 'Koke' a los ocho minutos del encuentro de la duodécima jornada de la Liga BBVA, celebrado en el Benito Villamarín, tres puntos con los que el conjunto rojiblanco asciende a la segunda plaza de la tabla, a cuatro del líder Barcelona.

Los de Diego Pablo Simeone hicieron buena la victoria 'in extremis' ante el Sporting hace 15 días y aprovecharon el 'clásico' para escalar en la clasificación. El cuadro del 'Cholo' se bastó de un inicio en tromba y una seria actitud en defensa ya en la segunda mitad para superar y dejar al Real Madrid en tercera posición, dos puntos por detrás.

El parón por las selecciones no despistó a un Atleti que, con las derrotas también de Sevilla y Celta, más los empates de Valencia y Villarreal en la zona de arriba, saltó consciente de la importancia de los tres puntos. Con ello y la necesidad de mejorar la imagen de los últimos encuentros, el conjunto de Simeone se comió a su rival en los primeros minutos.

Con el puesto ganado de Carrasco en el once y la presencia de un Torres motivado en búsqueda de su gol 100 con el Atleti, el equipo visitante ejerció además una presión asfixiante a la salida de balón bética. Koke lideró ese ejercicio que terminó dando sus frutos con un robo sobre Xavi Torres, que terminó en un fuerte disparo de Torres y un rechace que aprovechó el centrocampista internacional español.

El Betis, con la losa encima una vez más desde bien temprano, se acordó de las tres derrotas consecutivas que acumulaban en casa y no encontraron su juego hasta la segunda mitad. Lo pasó mal el conjunto andaluz, con el Atleti metido en su campo y con Carrasco desperdiciando una gran ocasión de poner el partido muy cuesta arriba al rival en el tramo final.

Sin embargo, tras el paso por los vestuarios los de Pepe Mel aclararon sus ideas e intenciones. El partido era para dominar el balón y buscar la pólvora de Rubén Castro, la potencia de Cejudo y la experiencia de Joaquín. Con la entrada de Ceballos, la segunda mitad comenzó ya con un Betis con ganas de mandar y un Atleti cediendo poco a poco.

Aún así y pese a la incertidumbre, la seriedad defensiva visitante, personificada en un Godín que se llevó serios golpes en la cabeza con Adán, quien poco después pidió el cambio, y N'Diaye, no concedió serias ocasiones. El problema del Atleti fue no sentenciar en alguna de las muchas ocasiones que gozó a la contra. Si hace 15 días en el Calderón Griezmann pareció resucitar, esta vez no tuvo su día.

El francés tuvo buenas opciones de sentenciar en el tramo final, con un Betis volcado y al final incluso con uno menos por la lesión de Digard cuando Mel había ya consumido los tres cambios. Al final, el Atleti, apoyado de la actitud ante el peligro que le ha llevado tan lejos los últimos años, sacó tres puntos de oro para aprovechar los pinchazos de los rivales y afrontar con buenas sensaciones una semana de Liga de Campeones.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BETIS, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 1. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

BETIS: Adán (Daniel Giménez, min.63), Piccini, Bruno, Westermann, Varela, N'Diaye, Xavi Torres (Ceballos, min.46), Digard, Joaquín (Jorge Molina, min.78), Cejudo y Rubén Castro.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak, Gámez, Savic, Godín, Filipe Luis, Tiago, Gabi, Koke (Saúl Ñíguez, min.82), Carrasco (Óliver, min.78), Griezmann y Fernando Torres (Vietto, min.71).

-GOL:

0 - 1, min.8, Koke.

--ÁRBITRO: Jaime Latre (C.Aragonés). Amonestó a Bruno González (min.54) por parte del Betis. Y a Filipe Luis (min.9), Tiago (min.27), Gámez (min.38) y Gabi (min.77) en el Atlético.

--ESTADIO: Benito Villamarín.