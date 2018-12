Koke: "Hemos tenido mala fortuna de cara a portería"

Publicado 02/12/2018 18:30:44 CET

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge 'Koke' Resurrección felicitó a su equipo a pesar del empate este domingo en Girona, donde tuvieron "mala fortuna de cara a portería" pero se dejaron "todo en el campo", sin lograr la remontada a pesar del "esfuerzo".

"El equipo ha rendido a un gran nivel. En dos jugadas al final del primer tiempo, una pérdida mía y otra de Rodri, hemos tenido mala suerte y nos han metido el gol", dijo en declaraciones a beIn Sports, después de la jornada 14 de LaLiga Santander.

Uno de los capitanes rojiblancos insistió en el buen partido de su equipo, aunque no se llevó la victoria para ceder algo de ritmo en la pelea por el liderato. "Yo creo que no hay nada que reprochar al equipo. Se ha dejado todo en el campo y hemos tenido mala fortuna de cara a portería. Hay que felicitar al equipo por todo el esfuerzo que ha hecho, aunque no le hemos dado la vuelta al marcador", indicó.

Koke respondió también a la falta de gol de los rojiblancos. "La portería en contra estamos teniendo mala suerte y hay que seguir trabajando para que lleguen esos goles. Lo que queremos es sumar de tres en tres, queríamos hacer bueno el empate del otro día en casa ante el Barcelona", finalizó.