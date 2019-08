Koke: "Es importante tener un núcleo fuerte de capitanes en el Atleti"

Publicado 18/08/2019 13:20:49 CET

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Jorge Resurrección, 'Koke', ha afirmado que "es importante tener un núcleo fuerte de capitanes" en la plantilla del Atlético de Madrid, de cara a una temporada 2019/20 que tiene su puesta de largo oficial este domingo con un derbi frente al Getafe CF en la primera jornada de LaLiga Santander.

"Es importante tener un núcleo fuerte de capitanes, contando a Saúl que lleva mucho tiempo aquí en el club, en las categorías inferiores... o a Josema [Giménez] y a Jan [Oblak], que vienen de fuera pero llevan mucho tiempo en el club. Es muy importante que entre los cuatro sepamos transmitir esos valores a todos los nuevos y a los que llevan poquito tiempo en el Atleti", dijo Koke en una entrevista concedida a los medios oficiales del club colchonero.

"Tengo muchas ganas de empezar la temporada. Tenemos mucha ilusión puesta en este proyecto porque venimos de hacer una gran pretemporada. Hay gente muy importante que se ha marchado del equipo, pero ha venido otra nueva con mucha ilusión, con muchas ganas de competir y seguro que vamos a estar ahí peleando por todo, como siempre hacemos", añadió.

Además, se congratuló por haber sido nombrado primer capitán de la plantilla. "Para mí es un orgullo y una ilusión tremenda, llevo desde los seis añitos en el club, en la escuela hasta que pasé por la cantera y luego llegué al primer equipo", comentó al respecto.

"Son muchos años ya los que llevo y he tenido grandes profesores, por decirlo así, gente muy importante dentro del club, como Antonio López, Gabi, Godín, Raúl García y Tiago; y también gente que no ha sido capitán pero que transmite muchísimos valores en el grupo. Yo he intentado aprender lo mejor de ellos para que, cuando me tocara el momento que me ha llegado, hacerlo lo mejor posible", concluyó Koke.