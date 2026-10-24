Kompany se encuentra "estable", pero estará unas semanas de baja tras desmayarse en un entrenamiento

Archivo - El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany - EMILE WINDAL / Belga Press / Europa Press

MÚNICH (ALEMANIA), 24 Oct. (dpa/EP) -

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, se encuentra estable, pero tendrá que pasar varios días más en el hospital y estará de baja varias semanas después de desmayarse el viernes en el centro de entrenamiento del equipo, informó este sábado el club alemán.

Max Eberl, miembro de la junta directiva a cargo de deportes, declaró que Kompany solo regresará cuando esté completamente recuperado. "No estamos hablando de días, sino de semanas. Todos lo tenemos claro", añadió.

El directivo anunció que el cuerpo técnico se hará cargo y el asistente Aaron Danks dirigirá al equipo en los siguientes partidos, comenzando con el encuentro de la Bundesliga del domingo en Friburgo, que según Eberl el Bayern no consideró posponer.

Kompany había estado padeciendo un virus últimamente y se desmayó mientras observaba una sesión de entrenamiento del filial del Bayern. El técnico belga, de 40 años, fue trasladado al hospital. "La buena noticia es que se encuentra estable. Hablé con él anoche, y también con su mujer. No fue un momento agradable para todos nosotros; ayer se desmayó en el césped y pasará unos días más en el hospital hasta que le hagan todos los exámenes necesarios", detalló Eberl.

"Esto demuestra una vez más que la salud es lo más importante en la vida, no el fútbol. Por eso, todos le enviamos nuestros mejores deseos. Nosotros, como FC Bayern, estamos unidos. Lo más importante es que se determine la causa y que se recupere. Solo regresará cuando esté en forma", aseguró el directivo.

Eberl indicó que los médicos siguen buscando qué dolencia afecta a Kompany. "Las pruebas ya han arrojado algunos resultados, pero se necesitan más para determinar exactamente de qué se trata y cuánto tiempo le llevará recuperarse. No soy médico. Pero podemos apoyarlo con energía y cariño", indicó.

El partido del filial programado para el sábado se pospuso porque los jugadores quedaron conmocionados tras ver a Kompany desmayarse. Eberl comentó que no consideraron solicitar un aplazamiento del partido contra el Friburgo, para el cual confirmó que el mediocampista Joshua Kimmich tampoco estará presente debido al fallecimiento de un familiar cercano. Además, Jamal Musiala aún no está en forma y Kim Minjae está lesionado.

"Es una situación difícil, solo somos humanos", señaló por su parte el asistente Danks. "No se puede predecir una situación como esta, pero me he dado cuenta de lo fuertes que son los muchachos, de lo fuerte que es su mentalidad ganadora. Hemos creado una unidad familiar a lo largo de los años, y 'Vinnie' ha jugado un papel importante en eso. Ahora confiamos en eso y, obviamente, nos ayudará en esta situación".

El Bayern, campeón de la Bundesliga, lidera la tabla por delante del Borussia Dortmund por diferencia de goles, mientras que el Friburgo y el Bayer Leverkusen están a un punto de distancia. La próxima semana se enfrentarán al Dortmund y el 3 de noviembre visitarán al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, pero Eberl afirmó que el club tiene plena confianza en el cuerpo técnico.

"Todos los muchachos aquí son excepcionales; y así, con el espíritu de 'Vinnie', que todos llevan dentro, podremos afrontar juntos las próximas semanas", subrayó el directivo.