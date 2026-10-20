Konaté: "Si nos centramos en el Clásico, no vamos a estar preparados para el Leipzig"

Ibrahima Konaté en rueda de prensa con el Real Madrid - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA
MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El defensa francés del Real Madrid, Ibrahima Konaté, advirtió del peligro de estar pensando en el Clásico del próximo domingo ante el FC Barcelona antes de recibir este miércoles al RB Leipzig en la Liga de Campeones porque así no estarán "preparados" para medirse al conjunto alemán, mientras que no esconde que se ha percatado de que en el club madridista "todo se magnifica más" y de que no han tenido "mucha suerte" con los arbitrajes.
"Por mi experiencia, creo que es muy importante que nos concentremos en el siguiente partido siempre porque si ganamos mañana, lo único que va a hacer es ayudarnos a jugar mejor el Clásico. Pero si nos centramos en el Clásico únicamente, mañana no vamos a estar preparados y seguramente no ganaremos el partido y no llegaremos en un buen momento y con una buena actitud a ese partido", afirmó Konaté en rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante el RB Leipzig en la Liga de Campeones.
El central no esconde que "es lógico que todo el mundo hable" de este encuentro en el Spotify Camp Nou, pero insistió en centrarse en el choque ante el conjunto alemán. "Queremos ganar la Champions este año y también queremos darlo todo en el resto de competiciones. Después de este partido ya nos prepararemos y pensaremos en el Clásico", ahondó.
Para el internacional, está siendo "increíble" sus primeros meses en el club merengue donde "todo el mundo" le está ayudando "muchísimo" y no ha tenido "ningún problema" con su adaptación. "Lo más importante para mí es conseguir títulos con este club porque el nivel es muy alto y espero conseguir grandes títulos este año y lo que esté aquí", manifestó.
En este sentido, sus compatriotas Kylian Mbappé y Aurelien Tchouaméni le hablaron "mucho" del 15 veces campeón de Europa. "Creo que me han ayudado mucho a adaptarme a este club. Estoy muy contento de estar aquí con ellos especialmente porque son grandísimas personas. Espero también que Ferland Mendy vuelva pronto y pueda jugar con nosotros porque es un gran jugador y le necesitamos también", expresó.
Konaté fue preguntado por la polémica surgida con la camiseta de apoyo a Ceuta antes del partido ante el Elche CF del pasado 15 de septiembre, cuyo mensaje no mostraron completamente ni él ni Kylian Mbappé ni Vinícius Jr. "Sinceramente, no entendí muy bien qué ponía en la camiseta y no voy a hablar de ese tema ahora, pero después me enteré y leí todo lo que pasó en Ceuta, y puedo entender ambas partes", comentó.
"Yo vengo de Francia y creo que hay mucha gente que está en esa misma situación y hay una parte de la historia en la que podemos estar de acuerdo y otra no. En una situación como esta y en ese momento en concreto no sabía que ponía exactamente la camiseta y no sabía qué hacer exactamente. Tengo que estar centrado en el fútbol y he venido aquí para jugar al fútbol, creo que no fue algo tan importante como se comentó", zanjó.
Por este motivo, se ha dado cuenta que jugar en el Real Madrid es "más" de lo que esperaba. "Todo se magnifica mucho más y se habla de nosotros en todo el mundo, pero estoy muy contento porque siempre soñé con jugar en este club, que para mí es el mejor equipo del mundo. Podemos leer muchas cosas en los medios, pero tal vez la mayoría de cosas no son tan positivas sobre nosotros y entonces intento estar un poco apartado de ese tema", puntualizó.
"MOURINHO TIENE UN AURA IMPRESIONANTE"
En cuanto a las polémicas con los arbitrajes, opinó que no han tenido "mucha suerte al principio de temporada", sin valorar nada del 'caso Negreira'. "Sí que he leído algo del tema, pero estoy aquí para jugar al fútbol y este club y toda la gente que trabaja para él tiene que pensar en el fútbol. Pero sí que es cierto que no hemos tenido mucha suerte con los árbitros en las decisiones", recalcó, asegurando que era "evidente" que no hizo falta a Robbie Ure como reclamó el Sevilla FC en el 2-0 del pasado domingo.
Por otro lado, el defensa madridista habló del buen impacto del técnico José Mourinho, que no les ha dicho "nada especial" porque "sólo está pensando en una cosa que es ganar cada partido". "No nos ha hablado de ganar la Champions o la Liga en concreto. Sabemos que el nivel de exigencia de Real Madrid es el máximo y que tenemos que competir por todas los títulos", remarcó.
"Creo que tiene un aura impresionante que no todos los entrenadores tienen. Por supuesto, cuando habla todo el mundo escucha y todo el mundo le respeta. En el vestuario es un gran entrenador y todo el mundo sabe que queremos ganar con él", agregó del técnico portugués.
El central también elogió a Yan Diomande, un futbolista que "tiene un talento muy bueno y sólo tiene 19 años". "Trabaja muy duro día a día y por qué no va a triunfar en este equipo en el futuro. Le deseo lo mejor porque es un gran amigo y estoy muy contento con sus últimos partidos", confesó.
Finalmente, del duelo ante el RB Leipzig, en el que jugó entre 2017 y 2021, reconoció que será "muy especial" y la importancia de "ganar los tres primeros partidos para estar en una buena posición entre los ocho primeros" que evitan una eliminatoria de más.