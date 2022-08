Koundé: "Fue un esfuerzo esperar pero quería llegar al Barça"

01 August 2022, Spain, Barcelona: French footballer Jules Kounde speaks during a press conference to unveil joining FC Barcelona at Ciutat Esportiva Joan Gamper. Photo: Gerard Franco/DAX via ZUMA Press Wire/dpa

01 August 2022, Spain, Barcelona: French footballer Jules Kounde speaks during a press conference to unveil joining FC Barcelona at Ciutat Esportiva Joan Gamper. Photo: Gerard Franco/DAX via ZUMA Press Wire/dpa - Gerard Franco/DAX via ZUMA Press / DPA

"Tengo muchas ganas de jugar y la competencia es un desafío, está bien"

BARCELONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del FC Barcelona Jules Koundé aseguró en su presentación que tuvo que esperar a la oferta blaugrana, cuando el Sevilla tenía ya un acuerdo con otro club interesado en su fichaje, y se mostró encantado de poder ser culé y luchar por un puesto en un proyecto que considera "ambicioso".

"Es verdad que tuve otra oportunidad, el esfuerzo fue esperar a que el Barça pudiera llegar a un acuerdo con el Sevilla. Cuando todo fue posible, elegí al Barça porque lo tenía claro, es un club con un proyecto muy ambicioso y LaLiga me gusta mucho. Fue un esfuerzo el esperar, pero no tanto porque quería llegar aquí", aseguró en su presentación.

Koundé, central poderoso y con buena salida de balón, internacional absoluto con Francia a sus 23 años, aseguró estar "muy contento" con su fichaje por el Barça. "Estoy muy orgulloso porque llego a un club muy grande y ambicioso y yo también tengo ambición. Tengo ganas de empezar a trabajar con el equipo y prepararnos para llegar a lo más alto", apuntó.

Reconoció, además, que pese a la espera las conversaciones entre sus agentes y el club fueron "muy fluidas". "Siempre he sentido el cariño del míster, que quería que viniera. Era algo muy importante para mí, es un paso muy importante en mi carrera", reconoció sobre el interés de Xavi Hernández en hacerse con sus servicios.

"Me pide que siga haciendo lo que hacía en el Sevilla, ser agresivo y sacar la pelota desde atrás, que son mis puntos fuertes. Y compromiso, por supuesto. Sé a dónde llego, el Barça es un club grande y exigente", añadió en este sentido.

Además, tras conocer LaLiga Santander de la mano del Sevilla, ahora se siente más preparado para adaptarse rápido al Barça. "Por supuesto, mi conocimiento de LaLiga me va a facilitar todo. Lo importante es adaptarse al estilo del Barça, a lo que me va a pedir el míster y conocer a mis compañeros, pero el pasado sí que me lo va a facilitar", se sinceró.

En cuanto a la competencia por jugar de titular, con Gerard Piqué, Ronald Araujo, Eric Garcia o el recién llegado Andreas Christensen, aseguró que es buena.

"Es muy bueno para el equipo, porque hay muchos partidos. Si soy titular o no lo dirá el míster, no me preocupo por eso. Vengo aquí a crecer porque soy joven todavía, y a ayudar al equipo en todo momento con lo que me pidan míster y compañeros. Tengo muchas ganas y la competencia es un desafío, está bien", reconoció.