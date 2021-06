Kovacic: "Hay que demostrar que tenemos mejor equipo que España"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional croata Mateo Kovacic ha asegurado que "no importa quién tiene mejor centro del campo" en el partido de los octavos de final de la Eurocopa que jugarán este lunes ante España, sino quién tiene "mejor equipo", y espera que los suyos puedan quitarle "la posesión" a los de Luis Enrique.

"Nos espera un partido duro, España es un gran equipo al que le encanta la posesión y le encanta jugar, así que tendremos que imponernos y quitarles la posesión", advirtió en rueda de prensa. "España tiene grandes centrocampistas, pero no todo está en el mediocampo. No importa quién tiene mejor centro del campo, tenemos que demostrar que tenemos un mejor equipo", añadió.

Además, el centrocampista valoró sus dos años como jugador del Chelsea. "He progresado desde que salí del Madrid porque soy un par de años mayor y tengo más experiencia. He jugado más partidos en el Chelsea con continuidad y esa es la razón por la que creo que he mejorado", manifestó.

En otro orden de cosas, Kovacic no quiso entrar a valorar el hecho de que Luka Modric vaya a ser el único madridista en el partido ante la ausencia de futbolistas blancos en la selección española. "Es notable que no haya jugadores del Real Madrid, no sé si eso pasó en la historia antes. Significa que tienen grandes jugadores en otros clubes", indicó.

El futbolista 'blue' comentó también la vuelta de Marcel Brozovic al once ante Escocia. "He estado jugando junto a Luka -Modric- y Broz durante mucho tiempo y nos sentimos bien. Brozovic nos da calma y constantemente pide el balón, por lo que es muy útil para mí y para Luka y podemos ser más peligrosos para el rival. Necesitábamos una victoria importante y buena que nos diese la confianza de que podemos jugar otro gran partido contra España", confesó.

"Me siento bien, Dalic confía en mí y estoy mejor. La unión es muy importante en estos momentos, como lo fue en Rusia. No todos los jugadores pueden jugar y por eso hay que dejar el ego a un lado. Estamos aquí para luchar juntos", apuntó.

"ESPAÑA ES MEJOR QUE NOSOTROS, PERO TENEMOS NUESTRAS CUALIDADES"

Por su parte, el lateral Borna Barisic reconoció que tienen "mucha fe y confianza" después del triunfo ante Escocia. "Ese partido será un trampolín para nosotros. Nuestros aficionados están regresando a las gradas, lo que también es muy importante", señaló. "Tenemos una relación especial con la afición. El hecho de que todas las entradas se agoten en tres o cuatro horas habla de lo mucho que nuestra afición está dispuesta a apoyarnos, y eso significa mucho para nosotros", confesó.

El defensa del Glasgow Rangers afirmó que afrontarán un duelo "difícil y exigente" ante un rival "con mucho juego combinativo". "El rival es diferente a los del grupo. Les encanta la posesión, pero nosotros también tenemos jugadores que son capaces de mantener el balón en los pies. No seremos favoritos, lo que significa que podemos entrar al partido mejor de cabeza, pero también puede ser un arma de doble filo. España es mejor que nosotros, pero tenemos nuestras cualidades", explicó.

Por último, Barisic no quiso pensar en una posible tanda de penaltis. "¡Ojalá no pase, que ganemos antes! Tenemos confianza en nosotros mismos, la afición está volviendo y creemos en hacer un muy buen partido", concluyó.