Kroos: "Ahora estamos en una fase bastante buena"

El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, celebró que el equipo esté ahora "en una fase bastante buena", gracias a que están en mejor forma física y a la "confianza" que les dan las victorias, recalcando que todavía están tiempo de "ganar títulos", sobre todo la Liga de Campeones y la Copa del Rey.

"Es cierto que estamos ahora en una fase bastante buena y tenemos dos competiciones en las que estamos plenamente involucrados, ese es nuestro objetivo. Nunca hubo una razón para quedarse bloqueados, todavía tenemos la oportunidad de ganar títulos", expresó Kroos en una entrevista al diario de su país 'Welt'.

El internacional recalcó que tuvieron "algunos problemas en la primera mitad de la Liga" y que concedieron "demasiados puntos" de desventaja. "Sin embargo, siempre he sabido, y estos últimos años me han dado esa confianza, que tenemos un buen equipo y que nunca podemos dejar de jugar", advierte.

"Cada victoria le da al equipo confianza en sí mismo. No hemos dejado de trabajar, incluso cuando las cosas no han salido, y también hemos cometido muchos errores. Mientras todo sea posible, debes hacer todo y esto es lo que ha confirmado en los últimos años. La temporada pasada, nos quedamos sin opciones en la Liga relativamente temprano y eso nos guió porque sabíamos que podíamos para ganar algo mas y así conquistamos la Liga de Campeones", añadió el madridista.

Kroos sabe que "algunos jugadores se encuentran una forma mucho mejor que tal vez en la primera vuelta" y eso influye porque "lo más importante es que el equipo sea un poco más fluido", aunque no cree que se haya dejado de lado la preparación física, aspecto del que se volvió a encargar Antonio Pintus cuando llegó Santiago Solari.

"Con 'Zizou' (Zidane) pudo haber tenido una influencia ligeramente mayor que la de Julen Lopetegui, quien trajo a su propio preparador físico. Sin embargo, esto se debe ahora más a la forma de cada uno. Hemos tenido muchas lesiones en las últimas semanas, pero yo no criticaría al preparador físico ni al revés", apuntó al respecto

De todos modos, considera "importante" que les hagan trabajar para estar "físicamente a un buen nivel", aunque no olvida que en equipos como el Real Madrid "no es tan fácil". "No puedes hacer más preparación porque hay demasiados partidos, y sólo puedes controlarlo un poco individualmente, pero algunas cosas son solo mala suerte", admite el centrocampista, que cita el caso de Jesús Vallejo, víctimas de las continuas lesiones en esta campaña pese a ser "uno de los jugadores más profesionales" y que lo "hace todo".