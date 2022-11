Kroos: "No ha cambiado nada, me voy a retirar en el Real Madrid, pero no sé cuándo"

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, aseguró este martes que ni él sabe lo que "va a pasar" con su futuro y que su deseo es aplazar hasta 2023 cualquier decisión sobre si seguirá en el conjunto madridista, aunque tiene claro que lo único que "no ha cambiado" es que será en el 14 veces campeón de Europa en el que se va a "retirar".

"Estoy muy bien y me siento muy bien, también físicamente. Las cosas me están saliendo bien y estoy supercontento, estoy muy tranquilo, es gracioso leer cosas sobre algo que ni sé yo lo que va a pasar. He dicho que el año que viene o ahora en el parón voy a pensar qué puede pasar y que luego poco a poco trataré de decidir lo que quiero hacer. Lo que siempre he dicho y no ha cambiado es que no voy a cambiar de club, me voy a retirar aquí, no sé cuándo", subrayó Kroos en rueda de prensa.

El germano reiteró que tanto él como el club están "muy tranquilos" y que "no hay nada nuevo". "Hemos quedado en que hablamos el año que viene, eso está muy claro. Tenemos una relación muy especial en estos casi ocho años y medio, y hablaremos con tranquilidad en enero, febrero y marzo, no os pongáis (a los periodistas) nerviosos, seguro que saldrá bien", expresó con una sonrisa.

El medio no sabe si está actualmente a su "máximo nivel". "En los últimos ocho años no sé cual mi 'pico' porque he tenido momentos realmente buenos. Me siento bien, intento adaptarme a lo que es necesario para el equipo y cuando un jugador como Casemiro se va y llegan nuevos que juegan un poco diferente, Luka (Modric) o yo tenemos que adaptarnos un poco para ver lo que ayuda más al equipo. Con el balón creo que no ha habido un gran cambio y podría ser que en el aspecto defensivo haya sido mejor, vamos a ver cuánto dura", opinó.

Kroos cumplirá 382 partidos como madridista ante el Celtic, aunque dejó claro que "nunca" piensa en estas cifras. "Cuando vine quería tener éxito y no es fácil si eres joven. Yo tenía 24 años y salía de mi país donde estaba muy cómodo a un club como el Real Madrid donde sólo quieres triunfar, y aquí sólo lo haces si juegas bien y ganas títulos. El número de partidos jugados no me interesa, me interesa más la calidad", advirtió.

El alemán, que también desligó su posible decisión de la que pudiese tomar Luka Modric, que termina contrato en 2023, porque "cada uno da importancia a diferentes cosas", confesó que "no estaría mal" ganar una sexta Liga de Campeones.

"Cada competición que jugamos la queremos ganar sabiendo que es imposible. Tenemos un muy buen equipo, hemos empezado bien y en la Champions tienes que estar ahí cuando empiezan los cruces. Es posible ganarla otra vez, pero al mismo tiempo puedes estar fuera rápido. Tenemos equipo para competirla y, sin duda, nuestra objetivo es ganarla porque somos el Real Madrid", añadió.

Por otro lado, el centrocampista reconoció que no hicieron su "mejor partido" ante el Girona, pero que "si no se puede ganar, al menos no se perdió", y se refirió a su expulsión, la primera en su carrera. "Han pasado muchos partidos. Tenía la sensación de que en la segunda amarilla tenía que hacer una 'mini falta' para que no hubiese una contra y quise tocarle lo menos posible para que no me expulsasen, pero no fue posible", relató.

Sobre el penalti de Marco Asensio, admitió que no hace mucho caso a las "charlas" de cada temporada de los árbitros porque "va a pasar siempre cada año". "Los árbitros pitan lo que piensan o ven en el momento y pocas veces cambia, siempre deciden en la situación. Yo tengo claro que no fue, pero no me gusta hablar de los árbitros porque a veces te pitan a favor y otras en contra", declaró,

"Lo único que me ha sorprendido es que durante el partido decidió bien y luego empieza el VAR a hablar con él y para mí no es una acción para eso. Tenía claro que cuando salía lo pitaba porque es lo que pasa normalmente, pero no me gusta decir que por eso empatamos porque no jugamos los primeros 60 minutos como los últimos 30", zanjó el germano.

Además, tampoco piensa que el equipo pueda estar mal físicamente tras estos últimos partidos si ganar porque "el rival también te lo pone difícil estando bien". "Yo estoy bien y para mí viene un descanso que puede que me ayude a no pensar en estar cansando o a si pasa algo por el Mundial. Ahora se habla de cansancio, pero hace ocho o nueve días ganamos al Sevilla y habíamos jugado ante el Elche y el Clásico y nadie había hablado de cansancio", advirtió.

De todos modos, sabe que necesitan "una victoria" ante el Celtic este miércoles. "Estamos motivados para ganar y acabar primeros, ese es siempre nuestro objetivo y tenemos equipo para hacerlo. Necesitamos un buen partido, como siempre, para ganar en la Champions", aseveró Kroos.