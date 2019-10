Kroos sufre una lesión en el aductor de la pierna izquierda y es duda para el Clásico

Actualizado 06/10/2019 14:39:55 CET

Toni Kroos (L) and Luka Modric (R) of Real Madrid during La Liga match between Real Madrid and Granada CF at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain. - A. Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) - El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, sufre una lesión en el aductor de la pierna izquierda, que se produjo durante la victoria de su equipo este sábado ante el Granada en el Santiago Bernabéu (4-2). "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Kroos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el aductor de la pierna izquierda", señala el comunicado de la entidad blanca, que no ofrece un tiempo estimado de baja y que le considera "pendiente de evolución". Kroos se lesionó durante la primera parte del partido ante el conjunto nazarí en el Bernabéu; a los 34 minutos tuvo que abandonar el campo, y entró en su lugar el croata Luka Modric, que no había sido titular.