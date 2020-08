Kubo: "El Villarreal era la mejor opción y ahora tengo que demostrarlo"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista japonés Takefusa Kubo se mostró "muy feliz" de su fichaje por el Villarreal, al que llega cedido por una temporada por parte del Real Madrid, y dejó claro que el club castellonense "era la mejor opción" y que ahora tiene que "demostrar" lo acertado de su elección.

"Estoy muy feliz de formar parte de este gran equipo, ojalá pueda ayudarle lo máximo y poder hacer una gran temporada en lo individual y lo colectivo", señaló Kubo este martes durante su presentación con el Villarreal.

El asiático, que estuvo acompañado por Fernando Roig, presidente de la entidad, reconoció que "había otras ofertas" por hacerse con su fichaje, pero que prefirió al 'Submarino Amarillo'. "Esta me pareció la mejor. Elegí al Villarreal porque creo que era la mejor opción y eso pensaron también mi familia y mis representantes, pero ahora tengo que demostrarlo", apuntó.

"Ahora estoy centrado solo en el Villarreal, no pienso en otras cosas, igual que cuando el año pasado jugué en el Mallorca. Estoy cien por cien al servicio del Villarreal y ojalá que pueda hacer un gran año", añadió sobre la posibilidad de que brillar en el conjunto castellonense le abra las puertas del Real Madrid.

El internacional tampoco olvida el potencial de su nuevo equipo, cuyo "ritmo" de juego le costó "muchísimo seguir" cuando se enfrentó a ellos con el Mallorca. "Todo el rato tenía el balón y pensar que va a ser el revés me emociona mucho", remarcó.

"Estoy dispuesto a jugar donde sea, salvo que sea de defensa y de portero. He venido para hacer una gran temporada y a que mi juego ayude a un club que es muy grande, para que lo pueda ser aún más con mi ayuda", recalcó Kubo, que ya ha podido "hablar" con Unai Emery y "algunos jugadores".

Por otro lado, no le da importancia a los posibles fichajes de Dani Parejo y Francis Coquelin para reforzar al Villarreal. "No sé quien va a venir, sé los que están y todos tienen un gran nivel. Me motiva el jugar en un equipo de domine", aseguró. "En un equipo grande siempre hay competencia, en todos la hay. Yo tengo que disfrutar de ella y jugar lo mejor que pueda, este es un deporte colectivo y nos tendremos que ayudar entre nosotros", subrayó el japonés.

Finalmente, el centrocampista confesó que ya se acostumbró "hace mucho" a la presión que lleva a sus espaldas pese a su juventud, sobre todo a nivel mediático en su país. "Lo llevo muy bien, pero tampoco es que me interese mucho la atención fuera del campo. El juego es lo que habla y yo estoy centrado sólo en el campo", sentenció.