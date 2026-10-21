Kvaratskhelia sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

El extremo del Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia abandona lesionado el partido de la Champions League 2026-27 ante el FC Barcelona. - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El extremo georgiano del Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia sufrió en el partido de Liga de Campeones ante el FC Barcelona una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha por la que pasará por quirófano.

"Khvicha Kvaratskhelia, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido contra el FC Barcelona, se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días", informó el club parisino en un comunicado.

El PSG no informó de los plazos de recuperación, aunque una lesión de esta gravedad en la rodilla podría tener al georgiano apartado de los terrenos de juego entre 9 y 12 meses, por lo que se perdería lo que queda de temporada.

El atacante del equipo parisino tuvo que abandonar el césped en el minuto 59 del encuentro de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions ante el Barça sin poder apoyar la pierna, después de una acción en disputa de balón con el lateral del conjunto azulgrana con Xavi Espart.

Además, Luis Enrique Martínez pierde también durante "las próximas semanas" al atacante francés Ousmane Dembélé y al central brasileño Marquinhos, por sendas lesiones musculares en el muslo izquierda y derecho, respectivamente.