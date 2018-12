Lagerbäck: "España es un fantástico equipo aunque no haya impresionado mucho últimamente"

Publicado 02/12/2018 17:17:33 CET

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Noruega, Lars Lagerbäck, ha asegurado que España, a la que se enfrentarán en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, es "uno de los equipos más difíciles" que les podía tocar, aunque quizás últimamente "no haya impresionado mucho", y ha lamentado que el combinado noruego tenga que jugar con su país de origen, Suecia.

"España es uno de los equipos más difíciles a los que nos podíamos enfrentar. Aunque quizás no hayan impresionado mucho últimamente, son un fantástico equipo de fútbol", señaló en declaraciones a la Federación Noruega de Fútbol (NFF).

Además, explicó que "hay grupos más duros y más débiles" entre el resto, por lo que está "bastante contento". "Además, no tenemos muchos viajes largos", apuntó antes de hablar del enfrentamiento con su país, Suecia. "Hay sentimientos encontrados. Me encantaría haber evitado enfrentarme a Suecia, pero no importa ahora", concluyó.