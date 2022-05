Laia Aleixandri, nueva embajadora de la campaña 'Conducción Responsable, Cerveza SIN'

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Atlético de Madrid y la selección española Laia Aleixandri ha sido presentada como nueva embajadora de la campaña 'Conducción Responsable, Cerveza SIN' promovida por Cerveceros de España.

Aleixandri, que acaba de terminar su temporada en el Atlético de Madrid, destacó lo "importante" que es para ella asociarse "con marcas o iniciativas" con las que se identifique. "Y ser embajadora de la campaña 'Conducción Responsable, Cerveza SIN' es una de ellas", comentó.

"Por mi profesión, tengo una vida muy activa, me gusta la cerveza, pero siempre con moderación, y, aunque muchos no lo sepan, también me gusta conducir. Creo que ambas cosas son compatibles. Por eso, cuando tengo que conducir, no debo o no quiero consumir alcohol, no renuncio a disfrutar de una cerveza, simplemente escojo la variedad SIN", explicó la futbolista.

Aleixandri será la imagen de la campaña elegida para tratar de que el mensaje cale entre toda la población, pero especialmente entre los adultos jóvenes, más cercanos al público que atrae la jugadora de la selección española.

El director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla, reconoció que "es un orgullo poder contar con Laia Aleixandri en su papel de embajadora de la campaña 'Conducción Responsable, Cerveza SIN'". "Ella representa no sólo a una nueva generación de mujeres deportistas que pisan fuerte, también es una inspiración y un modelo a seguir, más allá de los ámbitos de su deporte, para los jóvenes adultos de nuestro país", destacó.

"Además, Laia entra en el rango de edad en el que queremos incidir este año con nuestra campaña y creemos que es la persona adecuada para poder hacer llegar el mensaje de que alcohol y conducción son incompatibles y que siempre que se realice un desplazamiento opten por la cerveza sin alcohol, como una alternativa totalmente segura", aseguró.