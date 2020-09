LaLiga se pone a disposición del Gobierno para que el fútbol femenino sea profesional

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha calificado de "histórico", "muy necesario" y "acertado" el anuncio hecho este viernes por la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, de que el Gobierno tiene el "firme compromiso" de profesionalizar el fútbol femenino en España en este curso 2020-21.

"Tras las palabras de la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, en los Premios Lilí Álvarez 2020, con las que ha anunciado el compromiso del Gobierno de calificar como profesional la Primera División de fútbol femenino de España, LaLiga quiere mostrar su apoyo desde el primer momento a esta decisión, la cual considera no sólo histórica, sino muy necesaria y acertada", indicó la patronal en un comunicado.

Para LaLiga, al ser la primera competición femenina que va a ser calificada como profesional en la historia del deporte español supone además "un reconocimiento histórico y merecido al papel de la mujer en el deporte".

A pesar de no ser el organizador oficial de la competición, LaLiga recordó que desde hace cinco años ha apostado "por el impulso y el desarrollo del fútbol femenino en general, y del reconocimiento del papel de las mujeres futbolistas en particular", y por ello considera que esta noticia "no solo supondrá un impulso definitivo para el crecimiento de su máxima competición, sino de todas las categorías del fútbol femenino".

De igual forma, esta decisión significará, según el organismo presidido por Javier Tebas, un "merecido reconocimiento" al trabajo desarrollado por clubs y jugadoras por situar al fútbol femenino al máximo nivel.

"Reiteramos una vez más nuestro apoyo a esta gran decisión del Gobierno y nos ponemos a su disposición para ayudar y sumar en todo lo necesario para dar al fútbol femenino el lugar que se merece", concluyó.

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, anunció que el Gobierno tiene el "firme compromiso" de profesionalizar el fútbol femenino en esta temporada 2020-21 porque, según ella, la sociedad "lo demanda", y para que se reconozcan los derechos de las jugadoras.

"El Gobierno tiene el compromiso de profesionalizar la liga de fútbol femenina para la temporada próxima. Me gustaría que tuviéramos una de las mejores ligas femeninas de Europa y la forma de hacerlo es haciéndolas profesionales", dijo en la entrega de la III edición de los Premios Lilí Álvarez de Periodismo.

Para Lozano, la profesionalización del fútbol femenino es necesaria porque las "mujeres futbolistas se lo merecen". "La sociedad lo demanda y el Gobierno tiene el compromiso firme. Espero que podamos celebrar ese primer partido profesional, que tendrá un enorme valor pedagógico", manifestó la presidenta del CSD.