LaLiga presenta su campaña para el Clásico: "El 25 de octubre los astros se alinean"

LaLiga lanza la campaña para el Clásico 'El 25 de octubre los astros se alinean' - LALIGA

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha presentado este lunes 'El 25 de octubre los astros se alinean', la campaña del primer Clásico de la temporada de LaLiga EA Sports, que enfrentará el próximo domingo al FC Barcelona y al Real Madrid en el Spotify Camp Nou (21.00 horas).

El spot se enviará a más de 90 broadcasters, con una adaptación específica para el mercado francés, y se difundirá en los medios propios de LaLiga en español, inglés y para Latinoamérica. El key visual de la campaña contará con más de 50 adaptaciones a distintos formatos.

En total, 28 operadores de 28 mercados viajarán a Barcelona para generar contenidos y cubrir el encuentro, con entrevistas exclusivas, junkets con embajadores y piezas especiales adaptadas a cada mercado. Cerca de una veintena de creadores y talentos vinculados a broadcasters internacionales ampliarán la cobertura con contenidos para sus audiencias y plataformas.

Por otra parte, la campaña contará con la participación de embajadores y leyendas de ambos clubes y se desplegará durante toda la semana, del 19 al 25 de octubre, en diferentes ubicaciones de Barcelona, como la de la Fan Zone organizada por LaLiga y DAZN en la Plaza de la Odisea del centro comercial Maremagnum, abierta al público entre el 23 y el 25 de octubre. Será un espacio de encuentro para aficionados, medios, creadores, broadcasters, embajadores y patrocinadores que combinará entretenimiento, experiencias inmersivas, retos futbolísticos, programas en directo y actividades para todas las edades.

UN ESCENARIO ÚNICO

Sobre el césped del estadio azulgrana coincidirán nueve campeones del mundo; el máximo goleador de la historia de los Mundiales, Kylian Mbappé; y los dos grandes nombres propios del último Mundial: Rodri, mejor jugador del torneo, y Pau Cubarsí, elegido mejor jugador joven.

El duelo se jugará, además, solo un día antes de que se conozca al ganador del Balón de Oro 2026. Siete de los 30 nominados juegan en uno de los dos equipos: Pau Cubarsí, Rodri y Lamine Yamal, del FC Barcelona; y Marc Cucurella, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinícius, del Real Madrid.

Además, el partido promete duelos directos entre aspirantes al galardón: Marc Cucurella tratará de frenar a su compañero de selección Lamine Yamal; Pau Cubarsí se medirá con Kylian Mbappé tras su gran actuación ante Francia en las semifinales del Mundial; y Rodri y Jude Bellingham protagonizarán una intensa batalla táctica en el centro del campo.