LaLiga se une a 'StreamSafe' para reforzar su compromiso internacional en la lucha contra la piratería

Archivo - El presidente de LaLiga Javier Tebas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha reforzado su compromiso internacional en la lucha contra la piratería audiovisual con su incorporación a 'StreamSafe', una iniciativa que reúne a organizaciones del deporte, el entretenimiento y la industria audiovisual para concienciar sobre los riesgos asociados al consumo ilegal de contenidos y fomentar alternativas seguras y legales.

Según indicó la patronal en un comunicado este jueves, la campaña, puesta en marcha en Suiza, busca alertar a los consumidores sobre las consecuencias del 'streaming' ilegal, que van más allá del perjuicio económico para los titulares de derechos ya que los usuarios de estos servicios pueden exponerse a riesgos como el fraude, el robo de datos personales y bancarios, el 'phishing' o la instalación de software malicioso, además de contribuir indirectamente a la financiación de actividades ilícitas.

Esta campaña se desarrollará a través de estadios deportivos, plataformas audiovisuales, cines, medios de comunicación y canales digitales de los participantes, con el objetivo de llegar directamente a los aficionados y reforzar la concienciación sobre las consecuencias del consumo ilegal.

'StreamSafe' cuenta con la participación de organizaciones como Nagravision, Swiss Football League, National League, Bundesliga, Premier League, UEFA, CANAL+, Swisscom, Sky y DAZN, entre otras entidades del deporte, los medios de comunicación y el entretenimiento.

LaLiga recalca que "la magnitud del problema" queda reflejada en los datos de la Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA), según los cuales unas 634.000 personas en Suiza pagan por servicios ilegales de IPTV, lo que representa el 9,4 por ciento de la población de entre 16 y 74 años. El estudio también estima que los operadores legítimos de televisión de pago del país pierden alrededor de 75,8 millones de francos suizos anuales, más de 82 millones de euros, como consecuencia de la piratería.

Según la misma fuente, en el año 2025 un total de 34,4 millones de personas en la Unión Europea y Reino Unido accedieron a servicios ilegales de IPTV, una cifra que multiplica por 2,5 la registrada en 2018.

"La participación de LaLiga en 'StreamSafe' se enmarca en su estrategia global de protección de los derechos audiovisuales, basada en el desarrollo de soluciones tecnológicas, la actuación judicial y la colaboración con otros actores de la industria. La organización defiende que combatir la piratería es fundamental para proteger el valor de las competiciones, los ingresos de los clubes y la sostenibilidad del ecosistema deportivo", subrayó el organismo que preside Javier Tebas.

Este recuerda que la piratería audiovisual "no es un problema local ni un fraude sin víctimas". "Es una amenaza global que resta recursos a los clubes, a los jugadores y a todo el ecosistema del fútbol, desde la élite hasta la base", remarcó. "Desde LaLiga llevamos años combatiéndola con tecnología, acciones legales y cooperación internacional, y sabemos que detrás de muchas de estas plataformas hay redes organizadas que también ponen en riesgo los datos y el dinero de los aficionados. Por eso apoyamos 'StreamSafe': la lucha contra la piratería solo es eficaz si ligas, operadores y autoridades actuamos juntos, también en Suiza", añadió el dirigente.

Por su parte, Claudius Schäfer, CEO de la Liga Suiza, apuntó que los ingresos por derechos audiovisuales "son una base fundamental para el desarrollo del fútbol profesional suizo". "El 'streaming' ilegal pone en peligro estos ingresos y, en última instancia, perjudica a los clubes y a todo el deporte", señaló.

"Con 'StreamSafe', junto a nuestros socios, enviamos una señal clara contra esta tendencia. Al mismo tiempo, queremos sensibilizar a los aficionados sobre los riesgos de las ofertas ilegales y reforzar la conciencia sobre el valor de las retransmisiones deportivas legales", agregó.

Morten Solbakken, vicepresidente ejecutivo y COO de 'Nagravision', no olvida que el 'streaming' ilegal "expone a los consumidores al riesgo de fraude, software malicioso y uso indebido de sus datos personales". "En 'Nagravision' estamos convencidos de que la confianza y la seguridad son requisitos esenciales para una buena experiencia de entretenimiento. Gracias a nuestra colaboración con 'StreamSafe', ayudamos a los consumidores a tomar decisiones más seguras e informadas y a disfrutar de los contenidos con tranquilidad", declaró.

"Con su participación en esta iniciativa, LaLiga continúa impulsando una respuesta coordinada frente a la piratería audiovisual, reforzando la importancia de la cooperación internacional para proteger a los consumidores, a los titulares de derechos y al conjunto de la industria deportiva", sentenció la patronal.