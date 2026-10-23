Lamine-Mbappé, duelo de goleadores en el Clásico y en la previa del Balón de Oro

El extremo español del FC Barcelona Lamine Yamal y el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé. - DPA / EUROPA PRESS

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid de este domingo (21.00 horas) en el Spotify Camp Nou es trascendental en la carrera por LaLiga EA Sports 2026-2027, y juegan un papel protagonista las dos figuras de ambos equipos, el extremo español Lamine Yamal en los azulgranas y el delantero francés Kylian Mbappé en los merengues, dos de los jugadores con mayor producción ofensiva del mundo y casi 24 horas antes de que se dé a conocer el ganador del Balón de Oro para el que están entre los candidatos.

En los partidos de esta envergadura los detalles adquieren, más si cabe, una dimensión importante, y es ahí donde entran en juego los cracks para definir encuentros. Por ello, Yamal y Mbappé acaparan la mayoría de focos, ya que atraviesan un gran momento tras haber generado ambos cinco goles en los últimos tres partidos.

Los dos internacionales son dos de los jugadores con mayor producción ofensiva del mundo esta temporada. De hecho, el extremo español ocupa el primer puesto de este ranking con 20 (10 goles y 10 asistencias), mientras que el galo presume de 12 tantos y 3 asistencias, por detrás del inglés Harry Kane (17) y Raphinha (17).

En concreto, en Liga, Lamine Yamal ha convertido 8 goles y ha dado 6 asistencias. El '10' del Barça promedia 72 acciones por partido y da a sus compañeros casi 4 pases clave -que genera un remate de un compañero- por encuentro (3,7). Es el motor en ataque del FC Barcelona, casi todo el peligro azulgrana pasa por sus botas, como demuestran sus 14 grandes ocasiones creadas.

Además, también ofrece soluciones a nivel individual en el uno contra uno. Es el futbolista que más regates ha realizado en las nueve jornadas que se han disputado de LaLiga EA Sports, con un total de 36, es decir, 4 por partido, con un acierto del 60%. Y a nivel defensivo, tras nueve partidos, promedia 2,1 balones recuperados, lejos de los 3,5 de media con los que terminó el curso pasado.

Aunque un dato significativo del peso y el momento de Yamal en el Barça es que solo ha fallado cuatro ocasiones claras en lo que va del campeonato doméstico, por lo que tiene la mirilla a punto. Ahora, se medirá al Real Madrid, al que le ha metido tres goles en seis enfrentamientos en todas las competiciones, aunque el último tanto hace ya casi año y medio, en mayo de 2025, sin marcar en los tres duelos del año pasado, uno de ellos sin participar por lesión.

Precisamente, es en esa estadística de ocasiones claras falladas en la que Mbappé sale perdiendo en este duelo de atacantes, porque el francés ha errado un total de 12. El de Bondy ha estado menos acertado y el encuentro de Liga ante el Villarreal fue el mejor ejemplo: remató en tres ocasiones y las tres fueron ocasiones claras que se fueron al limbo.

Mbappé es algo mejor en intentos por partido, ya que remata en 5,4 ocasiones por partido -3 a puerta-, casi calcando el dato de Yamal (5,3) y ha marcado un total de 9 tantos, uno más que el extremo español. Aunque su condición más de ariete y hombre referencia del ataque blanco hace que no sea tan participativo en la generación de fútbol.

Así, el madridista realiza 54 acciones por partido, casi 20 menos que Lamine Yamal, es menos asociativo y destaca, fundamentalmente, por su faceta como rematador. Por eso, promedia 1,4 pases clave por partido, casi tres menos que el jugador azulgrana, aunque sí está al nivel de Yamal a nivel regateador, ya que ocupa el 'top 2' del ranking de la competición con 33 realizados.

Mbappé viene de marcar a la AS Roma, el Sevilla FC -un doblete- y el RB Leipzig y le tiene tomada la medida, concretamente, al conjunto azulgrana, al que se ha enfrentado una decena de ocasiones con el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. En total, 12 goles, 6 de ellos en el equipo merengue, entre los que destacan un 'hat-trick' en mayo de 2025 en el Camp Nou, escenario del Clásico de este domingo.

Un nuevo duelo entre ambos, el duodécimo a nivel personal, siete defendiendo las camisetas de Real Madrid y FC Barcelona contando el de este domingo, dos en un duelo de cuartos de final de Champions entre PSG y Barça, y las tres restantes con Francia y España de por medio, y casi siempre con alegría para el extremo español, que domina 9-2.

Las dos únicas derrotas de Yamal ante Mbappé fueron en el Barça-PSG de vuelta de cuartos de final de la temporada 2022-2023, con el azulgrana sentado en el banquillo al ser el sacrificado por Xavi Hernández tras la expulsión en la primera mitad de Ronald Araujo y viendo como el de Bondy firmaba un doblete letal.

El otro triunfo madridista fue en el Clásico del año pasado en el Santiago Bernabéu, por 2-1 y gol y penalti fallado por el francés. El resto de partidos han sido victorias del de Mataró, entre ellas el de las semifinales del Mundial del pasado verano y que dio el billete a la final a la selección española.