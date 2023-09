Lamine Yamal: "He tenido claro siempre que quería jugar con España y ganar todo lo que se pueda"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El joven extremo del FC Barcelona Lamine Yamal, gran novedad en la convocatoria de la selección española para los partidos ante Georgia y Chipre, deja claro que "siempre" ha tenido "claro" que su deseo era "jugar con España y ganar todo lo que se pueda", una oportunidad que le ha llegado muy pronto, con tan sólo 16 años, y que está llevando "tranquilo", apoyado en su irrupción también en su club.

"Siempre he jugado con España, desde la Sub-15, y lo he tenido claro siempre, que quería jugar con España, ganar una Eurocopa, un Mundial y todo lo que se pueda", expresó Lamine Yamal, que también podía elegir a Marruecos, país natal de padre, en un vídeo facilitado por el combinado nacional.

Para el atacante, "es increíble poder estar viviendo esto". "Voy esperando a que vengan las cosas y disfrutarlas todas al máximo. Estoy tranquilo de momento, ya un poco acostumbrado ahí en el Barça y a ver ahora qué tal", admite.

"La primera" persona en darle un consejo fue su madre, que fue a la que llamó en primer lugar tras conocer su convocatoria fue su madre. "Estaba muy orgullosa, también mi padre (le dio consejos). Mi madre primero me dice que tenga cuidado, porque le da un poco de miedo, pero luego a los 30 segundos se le pasa y está muy orgullosa de mí. Antes cuando estaba en juvenil también porque dice que juego contra gente muy grande y que tenga cuidado de las faltas. Normal porque es mi madre, pero que esté tranquila, que confíe en mí y ya está", apunta.

Yamal reconoce que uno de los jugadores con los que más habla en su club es con Alejandro Balde. "Me dice que disfrute, que encare, que no tenga miedo", recalca. "Gavi me dice que vaya fuerte, que juegue sin miedo, y Pedri más de lo mismo. Me ayudan mucho", señaló.

Finalmente, el extremo de 16 años confiesa que aunque "todos" los internacionales "son increíbles y muy buenos", a él le gustaba "mucho" Marco Asensio, "sobre todo cuando empezó a jugar", aunque le da "vergüenza" el decírselo ahora que comparten concentración en una selección en la que puede aportar "juventud y alegría, y, en el campo, verticalidad y desparpajo".