Laporta apuesta por la Masia como "base nuclear" de la recuperación deportiva del club

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha presentado junto a miembros de su candidatura 'Estimem el Barça' el programa deportivo, que tiene a la Masia como "base nuclear" ya que pretenden hacer de ella un centro de excelencia deportiva del que salgan jugadores y técnicos que puedan contribuir a devolver al club a la élite deportiva, con ayuda de datos científicos e inteligencia artificial y varios métodos de trabajo para acompañar a la base hacia los primeros equipos.

"Lo que queremos es que los y las jóvenes que lleguen a la fábrica de sueños que es la Masia, se formen como personas y aporten su talento deportivo al Barça. El objetivo es que esos sueños se hagan realidad, y será nuestro pilar. La Masia es el eje vertebral de los valores del club. Haremos que la Masia nos devuelva a la excelencia", resumió Laporta en la presentación, en su sede de la fábrica Moritz de Barcelona.

Laporta quiere que la Masia sea esa "base nuclear" de su proyecto, y que se sume a la "experiencia y conocimiento" que ya posee, asegura, de su mandato y aplicando una nueva metodología de trabajo para intentar llevar al club a la "excelencia deportiva" desde esa Masia y nuevo centro de excelencia deportiva, que garantizará la "identidad deportiva del club y su viabilidad económica".

Un centro de excelencia deportiva que fue explicado al detalle por el experto en 'mentoring' deportivo y extécnico de tenis Xavier Budó. El "trecho diferencial" sería una nueva pirámide deportiva, empezando por las escuelas formativas, pasando por la Masia y terminando en los primeros equipos. Todo ello con cinco áreas; técnica-deportiva, conocimiento y 'big data', 'scouting', metodología y formación y valores y cultura deportiva.

La Masia, que sería para jugadores de fútbol, para jugadoras del femenino y para las secciones, así como para los entrenadores de todos los equipos, será un centro de formación de deportistas de alto rendimiento. "En la Masia el objetivo principal es sacar el máximo rendimiento. En la Masia necesitaremos entrenadores y formadores. Los valores dan títulos, e invertir en valores es ser más que un club", aportó Budó.

Además, desde 'Estimem el Barça' quieren hacer, sobre todo, de la Masia un centro de excelencia deportiva. "Queremos garantizar el pleno desarrollo del programa deportivo del club. Los jugadores y entrenadores pasan, por buenos que sean, pero debe haber un centro que garantice el éxito del Barça. Dará apoyo y servicios a todas las áreas deportivas del club, para trabajar en equipo con los técnicos y poder llegar a la excelencia", explicó Budó.

Por otro lado, el Barça usaría la "revolución tecnológica". Así lo explicó Jordi Mompart, profesor de física cuántica de la UAB. "Hablaré de inteligencia artificial y de deporte. Una apuesta de la candidatura porque la inteligencia artificial ya es presente. Las máquinas están para ayudar", aseguró.

"El objetivo con la inteligencia artificial es dar una ventaja competitiva al Barça y ayudar a tomar decisiones a quienes deben tomarlas, en una primera fase a los equipos masculino y femenino. Y que el Barça sea referente mundial en el uso de la inteligencia artificial en el mundo del deporte", aportó.

Dos grandes novedades en un programa deportivo que, a groso modo, presentó Rafa Yuste, quien fuera vicepresidente deportivo y que ahora tendría mucho peso en la nueva Junta Directiva, sobre todo en cuanto a fútbol base. Y Yuste tiró de memoria y de recuerdos, con mensajes de apoyo a Laporta de tres exfutbolistas como Rafa Márquez, Samuel Eto'o y Deco.

Johan Cruyff, fallecido pero "presente", sigue siendo clave en el ideario 'laportista'. "Johan no está, pero noto que está aquí. Tengo muy buena relación con su hijo Jordi, quien me dijo de él que era un rebelde y un valiente. 'Si quien manda es débil, los otros aún serán más débiles', decía. Te daremos una gran alegría el 7 de marzo", aseguró Yuste.

Además, se apuntó a Carles Puyol como posible refuerzo para el club si Laporta gana. "Además de gran capitán, es una persona que ha tenido de forma natural y no forzada los valores que debe tener un jugador del Barça. Nos gustará mucho que puedas estar con nosotros si ganamos estas elecciones, porque estoy convencido de que en el Barça hace falta volver a tener valores. Me gustará que Carles esté con nosotros. Lo digo con el corazón", se sinceró

"El Barça volverá a ser el mejor club, referente único. Excelencia como manera de ser, y ganar de cierto modo, dejar huella y jugar un fútbol basado en el referente de Johan Cruyff, y con la Masia como piedra filosofal. Máxima identificación entre equipo, socios y afición, y recuperar la ilusión. Un primer equipo formado por jugadores de la Masia junto a otros referentes mundiales. Quiero que se mire a casa, donde tenemos mucho talento", resumió Yuste del programa deportivo presentado.

RIFIRRAFE CON VÍCTOR FONT POR ALBERT BENAIGES

Pese a que hasta el momento Laporta no ha querido interpelar a Víctor Font ni Toni Freixa, sus rivales en esta carrera electoral, sí hubo un rifirrafe con Font a raíz de la presencia de Albert Benaiges, quien figura en el organigrama de 'Sí al Futur' de Font, en la comparecencia de Laporta.

"Contamos con Albert Benaiges, quien ya ha trabajado con Alexanco. También con Víctor Valdés, Sergi Barjuán... Queremos gente con experiencia y combinación con gente nueva que pide paso y está llena de conocimiento", explicó Laporta, al ser preguntado por quien fuera descubridor, entre otros, de Andrés Iniesta.

"Respeto lo que digan los candidatos. Dejo claro que a Albert no le he sacado ninguna espada ni le he puesto contra la pared. Tenemos relación de años, ha trabajado muy bien en el club y junto a una persona e la que confiamos, como Alexanco", apeló Laporta en alusión a Víctor Font, quien había asegurado en Twitter que Laporta había puesto "entre la espada y la pared" a Benaiges.

Acudieron también a la rueda de prensa el exportero y extécnico de la cantera Víctor Valdés, el exjugador Sergi Barjuán, José Ramón Alexanco, quien fuera director de la base blaugrana en el mandato de Laporta, y Mateu Alemany --posible CEO del club si gana Laporta--, Víctor Muñoz o Pichi Alonso.

"Me llena de orgullo que estén aquí Valdés, Sergi, Alexanco, Pichi Alonso, Víctor Muñoz, Albert Benaiges, que el tándem que hizo con Alexanco en la base fue extraordinario, y Mateu Alemanys, que ha venido desde Mallorca y con quien hemos colaborado para este programa deportivo", les dedicó Laporta en el arranque de la presentación.