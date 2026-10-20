Laporta: "El PSG-Barça es el mejor partido que se puede jugar en Europa"

Archivo - El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este martes que el encuentro frente al Paris Saint-Germain correspondiente a la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones es "el mejor partido" que se puede presenciar actualmente en el fútbol europeo, al tiempo que ha subrayado que la plantilla blaugrana afronta la cita concentrada en su compromiso inmediato a pesar de la cercanía del duelo liguero contra el Real Madrid.

"A ver, lo que es más importante es el partido inmediato, ¿no? Es el presente inmediato y hoy por hoy, pues, es el mejor partido, creo yo, que se puede jugar en Europa, entre los dos equipos más en forma de Europa, el Paris Saint-Germain y el Barça, y no creo que sea una cuestión de importancia", ha valorado a la prensa desplazada a la capital francesa antes de la comida de directivas con el PSG.

Para Laporta, el partido del domingo contra el Real Madrid es "muy importante" porque cree que se juegan "mucho en la Liga". "Pero este también es importante porque creo que aquí, este partido de hoy, cada uno de los equipos podrá captar su verdadero nivel respecto al fútbol europeo. Y creo que, ya te digo, somos los dos mejores equipos hoy por hoy, somos los dos mejores equipos de Europa o que estamos practicando mejor fútbol", ha afirmado Laporta.

Preguntado sobre si el choque entre catalanes y franceses representa el espectáculo futbolístico más atractivo del panorama mundial, el dirigente culé ha ratificado esa visión destacando las virtudes de ambos conjuntos. "Sí, sí, sí. Jugadores de gran talento, de gran calidad, dos equipos que priorizan el equipo por encima de las individualidades, que las tienen, las tenemos muy buenas. Y después con dos grandes entrenadores, con dos grandes directores técnicos y bueno, dos clubes que quieren al fútbol", ha argumentado.

Respecto a la gestión del choque con ausencias destacadas en la parcela defensiva, Laporta ha restado trascendencia a los contratiempos médicos en ambos bandos y ha mostrado plena confianza en la dirección táctica del cuerpo técnico. "Bueno, esto son circunstancias que se producen. Ellos tampoco tienen a Nuno Mendes. Nosotros pues tenemos lesionados a Eric Garcia y a Koundé, pero sé que Flick ya ha buscado soluciones para que no se note. No valen excusas. Tenemos los dos equipos suficientes plantillas para contrarrestar estos contratiempos", ha expresado.

Cuestionado por la polémica arbitral generada tras el último encuentro del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu y la acción entre Arda Güler y el sevillista Peque, el máximo mandatario barcelonista ha optado por emplazar sus valoraciones para después del compromiso europeo. "Yo, si me permites, lo del Madrid ya habrá tiempo para hablarlo a partir de mañana. Que creo que vaya, tiene su miga", ha comentado.

Finalmente, al ser consultado sobre las opiniones que sostienen que la competición favorece a los clubes con mayor presencia mediática, Laporta ha rechazado entrar en controversias y ha abogado por centrar la atención en el rendimiento sobre el terreno de juego. "Hoy vamos a ver el mejor partido que se puede ver en el mundo y yo creo que aquí es un día para disfrutar del fútbol, porque además viene en un momento de la competición que los dos equipos queremos mostrar, pues, nuestras capacidades, pero también vamos bien en la clasificación, por lo tanto, se va a exhibir un buen fútbol, yo creo", ha concluido.