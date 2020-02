Laporte estará entre tres y cuatro semanas de baja

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Manchester City Aymeric Laporte estará "entre tres semanas y un mes de baja" por la lesión en los isquiotibiales que se produjo en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (1-2), confirmó el entrenador del equipo, Pep Guardiola.

"Tiene una lesión en los isquiotibiales, estará entre tres semanas o un mes de baja, más o menos", confirmó el técnico catalán. "Es difícil, pero tenemos que estar tranquilos. La vida es dura. El reto es aceptarlo, trabajar más duro y después regresar en mejores condiciones", añadió.

El central francés, que superó una grande lesión de rodilla que le mantuvo cuatro meses de baja y que reapareció el pasado 21 de enero, se lesionó durante la primera parte en el duelo en el Bernabéu y tuvo que ser sustituido en el minuto 33 por Fernandinho.

Por otra parte, Guardiola valoró la final de la Carabao Cup que jugarán este domingo ante el Aston Villa. "Están organizados, tienen un portero con excelente experiencia como Pepe Reina. Fue un buen partido cuando fuimos allí en liga. Prepararemos el juego tácticamente, mentalmente, es una gran oportunidad para hacer algo especial con nuestro club", indicó.

Además, advirtió de que no deben confiarse por la victoria en el coliseo blanco. "La confianza es mucho mejor, después de un buen resultado en Madrid, pero no podemos llegar a la final pensando que ya está hecho. Es increíblemente difícil vencer a los grandes clubes dos veces, a menudo no sucede", apuntó.

"El margen en una competición de eliminatorias es muy ajustado. Las decisiones de Zinédine Zidane -el miércoles- fueron perfectas, fueron pequeñas cosas. Necesitamos estar tranquilos como equipo, sabemos que no ha terminado. El partido de vuelta es dentro de tres semanas; antes tenemos la final, el miércoles el partido del Sheffield en la FA Cup y luego la Premier League. Necesitamos mantenernos enfocados", concluyó.