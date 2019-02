Laprovittola: "En este equipo me dejan liderar, crear y divertirme en la cancha"

Publicado 15/02/2019 21:53:41 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El base argentino del Divina Seguros Joventut, Nico Laprovittola, ha reconocido que le ha "salido todo" en su histórica actuación ante el Kirolbet Baskonia en la Copa del Rey, consecuencia de un equipo donde dice sentirse muy a gusto porque le dejan "liderar y crear", aunque ha añadido que "de la historia se hablará más adelante" y que les queda "trabajo" por delante en el WiZink Center.

"Ha salido todo, hasta un tiro que pensé que no entraba. Pero lo importante es que hemos ganado, hemos tenido un carácter muy grande y esto nos tiene que alimentar para mañana. Siento que el equipo, Carles (Duran), todos mis compañeros, me han dado el mando del equipo, me dejan liderar, me dejan crear y divertirme en la cancha y eso me ayuda mucho. No tengo palabras para agradecerles", se rindió Laprovittola ante la prensa.

El argentino dijo que "siempre" va a "hablar bien" del Joventut. "Es más fácil cuando uno mete canastas y el partido va bien, pero creo que hoy hicimos el mejor partido de la temporada, en un escenario importante, con inexperiencia... El carácter que hemos tenido ha sido enorme", agradeció.

De cara al resto de la Copa, el base recordó que "este club tiene mucha historia". "Nosotros estamos mejorando día a día, semana a semana, partido a partido, y después de lo que sufrimos el año pasado poder hoy disfrutar jugando es lo que importa. De la historia se hablará más adelante. Nosotros tenemos que seguir con nuestro trabajo", concluyó.