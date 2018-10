Leko: "El Atlético es un equipo 'top', hace cuatro años era un sueño jugar contra Simeone"

Publicado 02/10/2018 19:09:14 CET

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Brujas, Ivan Leko, ha asegurado que el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este miércoles en el Wanda Metropolitano en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, es el "favorito absoluto" para ganar el duelo y acabar primero de grupo, recordando que hace cuatro años era"un sueño jugar contra Simeone", y ha indicado que tienen pocas debilidades, demostrado por el hecho de que el Real Madrid "no fue capaz de marcar un gol contra ellos" en el derbi.

"Es fantástico como equipo jugar contra ellos, ya el hecho de jugar la Liga de Campeones es un sueño. El nivel de diferencia... Hace cuatro años era un sueño jugar contra Simeone. Tenemos que confiar en nuestra propia fuerza. No es un partido de entrenadores, sino un partido entre equipos, y espero que podamos demostrar algo mañana", señaló en la rueda de prensa previa ofrecida en el estadio rojiblanco.

En este sentido, el exjugador del Málaga (2001-04), de 40 años, destacó las fortalezas del cuadro colchonero de la mano del técnico argentino. "No creo que se pueda cambiar de filosofía en dos días. Todo el mundo sabe lo que ha hecho el Atlético de la mano de Simeone. Es un equipo 'top' en Europa, están acostumbrados a jugar por un resultado, pero hay diferentes formas de conseguir ese resultado", indicó.

"El Atlético es favorito absoluto para este miércoles y también en el grupo, nosotros somos la 'cenicienta', pero demostramos en Alemania que podemos jugar a gran nivel. A ver si con un día menos favorable del Atlético podemos sacar un pequeño milagro", prosiguió.

Preguntado por si las bandas podrían ser el punto débil de los madrileños, Leko aseguró a que los del 'Cholo' tienen pocas debilidades. "Hablar de debilidad... El Real Madrid no fue capaz de marcar un gol contra ellos. Podemos hablar de que tiene algo no tan bueno, pero no de debilidades. Es una posibilidad jugar de esta manera, con la pelota podemos llegar a ser peligrosos. No queremos jugar uno contra uno, sino once contra once, Brujas contra Atlético. Así nuestras posibilidades son un poco más altas", manifestó.

Por otra parte, alabó el estado de forma del centrocampista belga Hans Vanaken, segundo capitán del equipo. "Está en su mejor forma de los últimos tiempos. Ha mejorado física y futbolísticamente. Tiene respeto por el rival, pero cree en sus posibilidades y en su estilo propio", explicó, antes de hablar de los defensas croatas Ivan Tomecak y Matej Mitrovic. "Son jugadores importantes y estoy contento de lo que he visto de los dos. Son dos componentes importantes de nuestro equipo", afirmó, sin desvelar si partirán de inicio.

Por último, el exmalaguista no quiso dar pistas de con qué once saldrá al Wanda Metropolitano. "Todos los que han venido pueden jugar. Vienen con apetito, con ganas de jugar contra un equipo 'top' en Europa y con ganas de demostrar cosas", dijo. "No voy a decir nada de la alineación, no es mi costumbre. Vamos a jugar con el mejor equipo que tenemos en este momento", concluyó.