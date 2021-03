El Levante remonta en Valdebebas y da un paso de gigante hacia la segunda plaza de la Primera Iberdrola

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD dio este domingo un paso de gigante hacia la consecución de la segunda plaza de la Primera Iberdrola, y la consiguiente clasificación para la próxima Liga de Campeones, tras ganar el duelo directo al Real Madrid por 1-2 gracias a un gol en el minuto 93, mientras que el FC Barcelona sigue sin aflojar y se impuso sin problemas en Vallecas (0-4), en partidos correspondientes a la vigesimotercera jornada del campeonato disputada este fin de semana.

En Valdebebas se daban cita el segundo y el tercer clasificados de la tabla respectivamente, separados por tan sólo un punto, en un partido donde el ganador saldría muy reforzado de cara a la pelea por estar en la 'Champions' y la suerte sonrió al conjunto 'granota', capaz de tirar de eficacia y saber estar defensivo para llevarse tres puntos vitales ante la frustración de las madridistas que no supieron sujetar su ventaja.

Fue un encuentro igualado, donde el equipo de David Aznar llevó la iniciativa casi siempre, aunque no logró crear una gran cantidad de ocasiones. En una de ellas, pasada la media hora de juega, una buena internada por la derecha de Kenti Robles acabó con un buen pase atrás para que Aurelie Kaci batiese con un potente disparo a María.

Tras el descanso, el Real Madrid continuó intentando llevar la iniciativa, pero el Levante no se descompuso y encontró el empate en un rápido contragolpe liderado por Lucía Gómez y finiquitado por la 'pichichi' Esther González, que firmó su vigésimo empate.

A partir de ahí, las locales buscaron el 2-1 y tuvieron su mejor opción en un cabezazo al palo de Jessica Martínez, con María deteniendo el posterior disparo a Tere Abelleira, y cuando parecía que el empate sería el resultado, Alba Redondo, en el 93, 'cazó' un pase entre la defensa rival para devolverle a las madridistas la derrota de la ida.

De este modo, el Levante suma 51 puntos y aventaja en cuatro al Real Madrid, que tiene a dos al Madrid CFF, que no falló en esta jornada al derrotar por 0-3 al Santa Teresa con goles de Monica Hickmann Alves, Valéria y Geyse Ferreira.

La derrota madridista le vino bien al Atlético de Madrid, cuarto clasificado, y que el sábado perdió en su visita a Huelva ante el Sporting por la mínima, aunque tras el tropiezo de su vecino se queda a seis puntos de la tercera plaza.

El conjunto rojiblanco demostró que no está atravesando un buen momento y encadenó su segunda derrota consecutiva tras recibir un gol al minuto de juego de Sandra Castelló, que las locales supieron rentabilizar para sacar una valiosa victoria en su lucha por la permanencia.

Quien no aprovechó la jornada fue la Real Sociedad, que no pudo superar al Atlético en la tabla tras empatar a dos goles con el Sevilla y quedarse a seis también del Real Madrid, aunque con un partido menos. Las realistas no aprovecharon sus dos ventajas y los goles de Eizagirre y Kiana Palacios fueron replicados casi al instante por Claudia Pina y Zenatha Coleman, respectivamente.

Por su parte, el FC Barcelona continúa con su marcha imparable que tampoco tuvo freno en Vallecas donde firmó una nueva goleada más ante el Rayo, al que batió por 0-4 para coger fuerza antes de su duelo europeo ante el Manchester City en la ida de cuartos de la Liga de Campeones. Crnogorcevic, Oshoala, Hamraoui y Martens anotaron los tantos del conjunto blaugrana.

Además, la UD Granadilla Tenerife Egatesa igualó en la clasificación con 41 puntos a la Real Sociedad, también con un duelo pendiente, gracias a su victoria a domicilio ante el Betis por 1-2, mientras que el Athletic parece levantar el vuelo y alejarse del peligro tras imponerse por 2-0 al Valencia, al que superó en la tabla.

En cuanto a la pelea en la parte baja, el EDF Logroño dejó su puesto de colista al Betis tras ganar claramente por 3-0 su duelo directo al Deportivo ABANCA y ponerse en decimoquinta posición, y el Espanyol acabó con su mala racha de cinco derrotas seguidas en su visita al Eibar al que batió por 0-1.