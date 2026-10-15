Lisandro Martínez se disculpa por sus críticas a la dirección deportiva del United tras caer ante el Atlético

Lisandro Martínez despeja ante Kang-in Lee durante el Atlético de Madrid-Manchester United de la Liga de Campeones 26-27 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Manchester United Lisandro Martínez se disculpó este jueves por sus duras declaraciones contra la dirección deportiva del pasado martes ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones y aseguró que sus palabras "no contribuyeron" a la unidad del club y que no era "el lugar y el momento adecuados" para decirlas.

El central argentino se mostró muy enfadado tras la derrota por 2-0 en el Riyadh Air Metropolitano y cargó contra el director deportivo Jason Wilcox, apuntando que esperaba "más" de esta figura a la hora de haber reforzado al equipo para esta temporada.

"Hoy me he reunido con la directiva del club y con el entrenador. Ha sido una conversación muy positiva, en la que hemos podido intercambiar opiniones y hablar abiertamente sobre lo ocurrido tras el partido del martes", señaló Martínez en su perfil oficial de 'Instagram'.

El central recalcó que "todo el mundo sabe" que pasa por ser "una persona apasionada" y que vive "el fútbol con gran intensidad". "La frustración por la derrota me llevó a expresar lo que sentía en un momento y un lugar que quizá no fueron los adecuados, y por eso quiero pedir disculpas. Nuestro club da lo mejor de sí mismo cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no contribuyeron a ello", añadió el campeón del mundo.

El defensa dejó claro que "todas y cada una de las personas del Manchester United están haciendo todo lo posible" para que puedan alcanzar la "ambición común de conseguir el éxito que este club y sus aficionados se merecen". "Ahora que hemos dejado atrás esta situación, estamos totalmente centrados en ganar juntos", sentenció.