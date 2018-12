Llorente y Bale, MVP's de la final y el Mundial de Clubes

Publicado 22/12/2018 20:02:56 CET

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Marcos Llorente y Gareth Bale han sido elegidos como jugadores más destacados de la final y el Mundial de Clubes, respectivamente, tras la victoria del Real Madrid ante el Al Ain (4-1) con goles de Modric, Llorente, Ramos y Nader, en propia meta.

El joven centrocampista madrileño, que ha renacido con la llegada de Solari al banquillo, fue vital con su segundo gol y cuajó una gran actuación tanto en semifinales como en la final de este sábado, autor del segundo gol del encuentro con un gran zapatazo.

"Estoy muy contento por conseguirlo, por el gol y, sobre todo, por el título que acabamos de ganar. He luchado mucho tiempo por conseguir este sueño. Se lo dedico a mi familia y amigos", dijo Llorente tras recoger el premio. "Soñarlo lo soñaba, pero lo veía muy lejos. No me esperaba llegar al primer equipo y estar aquí jugando finales", añadió.

"No suelo meter muchos goles, es el primero que meto con el Real Madrid. Me ha caído el rechace, he tirado como he podido, pero ha ido para dentro (...) Me he emocionado por todo lo que trabajamos para conseguir este tipo de cosas. Es hora de disfrutarlo y estar feliz", señaló.

Llorente es el segundo español que ha sido nombrado MVP de una final en un Mundial de Clubes o Copa Intercontinental tras Raúl González (1998) y Sergio Ramos (2014), ambos con el conjunto merengue.

Por su parte, Bale fue elegido como 'Mejor Jugador del Torneo' después de haber sido vital en el primer partido del torneo, donde logró tres goles ante el Kashima Antlers (3-1). Este sábado no marcó, pero estuvo cerca y fue relevante en el entramado ofensivo del equipo de Santiago Solari.

Bale releva a su compañero Luka Modric como mejor jugador del torneo, que a su vez recibió el testigo de Cristiano Ronaldo en 2016. Un año antes fue para Luis Suárez (FC Barcelona) y en 2014 lo logró Ramos. Messi cuenta con dos galardones de este tipo tras los conquistados en 2009 y 2011.