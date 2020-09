Lola Gallardo deja la concentración de la selección tras una PCR "no totalmente negativa"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portera Lola Gallardo abandonó este lunes la concentración de la selección española femenina en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) después de que el resultado de la prueba PCR no haya resultado "totalmente negativas".

"A pesar de que esto no supone ningún riesgo para las personas con las que ha tenido contacto en la concentración, las recomendaciones de la UEFA aconsejan no acudir al estadio si el resultado no es totalmente negativo, requisito, además, para entrar en Moldavia", indicaron desde el combinado nacional.

La sevillana, actualmente en el Olympique de Lyon francés, ya pasó el coronavirus el pasado mes de agosto, y en las pruebas previas al inicio de la concentración realizados por su club fueron "negativos", mientras que las que pasó en la concentración con el combinado nacional fueron "no negativos, con presencia anticuerpos Ig G".

"Los servicios médicos de la RFEF, tras constatar que las pruebas no son totalmente negativas, han decidido que la jugadora abandone la concentración hasta su total recuperación", añadió el portal 'sefutbol.com'.