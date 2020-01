Lopetegui: "El Athletic es un equipo tremendamente fiable y que te lleva al límite"

Publicado 02/01/2020 14:33:39 CET

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha asegurado que el Athletic Club, su rival este viernes en el Sánchez-Pizjuán en la decimonovena jornada de LaLiga Santander, es un equipo "tremendamente fiable" y que te lleva "al límite", y ha apelado a centrarse en el "kilómetro 19" del maratón liguero, donde deben ser "pragmáticos".

"El Athletic es un equipo que te lleva al límite en todo momento. Es un equipo tremendamente fiable, con muy buenos jugadores y con una muy buena estructura de juego, que puede afrontar los partidos de diferentes maneras (...) Es un equipo que te va a llevar al límite; lo hizo con el Real Madrid y lo va a hacer con nosotros", declaró en rueda de prensa.

El técnico vasco advirtió de que el duelo ante los bilbaínos es otro paso "definitivo" para sus objetivos de la temporada. "El equipo tiene ambición y ganas, tiene virtudes y defectos, como todos. Trataremos de ser muy pragmáticos; estamos llegando a la mitad de ese maratón y cada kilómetro de ese maratón es definitivo. Ahora toca el kilómetro 19, que es el del Athletic. Todo lo demás no nos da nada que pueda mejorar el equipo", indicó.

"Tenemos un partido importante, difícil, ante un rival duro, muy competitivo, con calidad, con mucho orden y mucho físico y que nos va a obligar a hacer un gran partido. Es la realidad y tenemos que estar preparados para afrontar el partido con esa energía y ambición que el rival nos va a requerir", añadió.

Además, Lopetegui explicó que tienen que mejorar en "algunos aspectos", pero no solo como locales, después de que cayesen en su último duelo en casa ante el Villarreal (1-2). "Los puntos sumados ya son historia. Los puntos sumados ya son historia, los que importan son los que están por sumar, esa es la realidad de un equipo que quiere ser competitivo y ambicioso. No debemos mirar atrás más que para coger impulso", subrayó.

Sobre el estado de sus jugadores, aseguró que todos están "preparados" después del parón navideño. "Los entrenadores tenemos que tomar decisiones y tocamos madera para que sigamos sin lesiones, que siga habiendo competitividad interna y tomar las mejores decisiones para el equipo. Todo el mundo tiene que estar preparado, porque antes o después vamos a requerir de todos", apuntó.

En otro orden de cosas, Lopetegui no dio "importancia" a la posible oferta del Liverpool por Diego Carlos y afirmó que se centra en lo que está en su "mano". "Todos están preparados para afrontar el partido, sin ningún tipo de dudas. Me interesa cero actualmente todo lo de fuera y me interesa todo del partido de mañana. Son tres puntos importantísimos y cualquier cuestión que nos pueda distraer no va a ser bienvenida por mi parte", expuso.

Sobre el estado del delantero Manuel Agudo 'Nolito', indicó que "ya está recuperado de las molestias que le han mantenido apartado". "Ha entrenado bien y decidiremos si su concurso es necesario o no. En las próximas horas lo decidiremos", manifestó.

Por último, Lopetegui valoró la sesión a puerta abierta en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. "Esos baños de cariño son importantes, es bueno tanto para el equipo como para la afición y nos da energías para el partido de mañana. El fútbol en todos los lares mueve esa pasión, y más si cabe en Sevilla, me agrada. Ahora tenemos que devolver ese cariño y esa energía haciendo un gran partido mañana; el rival es el equipo menos goleado y ha estado a punto de ganar en el Bernabéu", concluyó.