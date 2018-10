Lopetegui, sobre Courtois: "Ponéis el puente antes que el río"

Publicado 08/08/2018 10:58:31 CET

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, ha reiterado su confianza en el portero costarricense Keylor Navas y no ha querido valorar el interés por el belga Thibaut Courtois, ya que no se puede poner "el puente antes que el río", además de reconocer que Mateo Kovacic mostró "su deseo de salir" y que si lo hace buscarán a alguien de su "nivel" para reemplazarle.

"Siempre digo que no hablo de jugadores que no están en el Real Madrid. Keylor es nuestro portero y no hay otros porteros de los que pueda hablar salvo de Keylor, Kiko, Lunin y Luca. Entiendo vuestro trabajo, es diferente al mío, vosotros ponéis el puente antes que el río. Keylor está fenomenal, es de nuestra plena confianza y es un portero extraordinario. Está encantado de pertenecer al Real Madrid y nosotros encantados con él", señaló en la rueda de prensa posterior a la victoria ante la Roma (2-1).

Además, reconoció que el centrocampista Mateo Kovacic ha pedido abandonar el club. "Es cierto que Mateo ha manifestado su deseo de salir. Yo he manifestado mi deseo de que se quede. Si sale veremos cómo lo amoldamos. Sobre Modric, ya he contestado en anteriores ocasiones y no hay ninguna novedad", dijo sobre el flamante Balón de Oro del pasado Mundial.

"Las soluciones que busquemos en su momento serán de un jugador del nivel de Kovacic, que es un futbolista de gran nivel. Para estar presentes en todos los objetivos que tenemos necesitamos una plantilla equilibrada", continuó el técnico blanco.

Por otra parte, el preparador vasco apuntó que "nadie tiene que llevar el peso de la plantilla" tras la marcha de Cristiano Ronaldo. "Tiene que ser parte del equipo y dar lo mejor para el equipo. Es lo que está haciendo Bale, que es un grandísimo jugador. No me gusta entrar en comparaciones ni hablar de que tenga que llevar el peso del equipo", manifestó.

"Nadie se echa el equipo a las espaldas, sino que da lo mejor que tiene. Es mi manera de ver el fútbol. Lo está haciendo fenomenal y estoy convencido de que hará una magnífica temporada", prosiguió.

Por último, Lopetegui señaló que la gira estadounidense les ha servido para "coger ritmo". "Hay viajes, pero hemos aprovechado el tiempo disponible para trabajar e ir quemando etapas en la preparación. Los partidos han estado bien y también hemos amoldado e ido homogeneizando el ritmo de los que llegaron más tarde. Hemos tenido la lesión de Vallejo, que ha tenido una rotura que le va a apartar unas semanas. Álvaro Odriozola tenía una molestia hoy pero por lo demás todo bien", concluyó.