Lopetegui: "Un entrenador asume lo malo siempre y lo bueno nunca"

Publicado 05/10/2018 14:20:35 CET

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, respondió a las críticas tras los malos resultados afirmando que los entrenadores asumen "siempre lo malo y nunca lo bueno" y, tras advertir que "hace diez días no era todo maravilloso" cuando ganaron a la Roma, recordó entre otras cosas que están "con los mismos puntos que el primero" en LaLiga Santander y que el equipo debe consolidar "la buena cara que ha mostrado en algunas ocasiones".

"Un entrenador asume todo, aunque lo malo siempre, y lo bueno, nunca. Trabajamos para que el equipo siga mejorando y sabemos cómo funciona esto, con lo cual tranquilidad y normalidad", afirmó el técnico vasco este viernes en la rueda de prensa previa al partido ante el Alavés.

Lopetegui sabe que "la exigencia" en el equipo blanco "siempre es máxima", pero recordó que están "con los mismos puntos que el primero" y que en la 'Champions' van a seguir "la misma línea que ante la Roma". "En Moscú merecimos los tres puntos, el equipo debe creer en lo que hace e ir partido a partido. Nuestro foco está en el Alavés, tendremos que hacer un gran partido para estar en lo mas alto de la tabla", agregó.

"El equipo ha mostrado buena cara en algunas ocasiones y queremos que esos momentos se consoliden. Esto es el Real Madrid y hay que asumirlo con naturalidad, lo importante es nuestra sensación con los chicos, sabiendo que los problemas llegarán y hay que saber superarlos. Ni hace 10 días era maravilloso ni ahora todo es menos maravilloso, hay cosas que corregir pero también cosas positivas", subrayó Lopetegui, que no cree que todo sea malo para los blancos.

El vasco dejó claro que no está "pendiente de las opiniones" ni tampoco analiza "lo que la gente pueda pensar o no" o si la prensa le "maltrata", porque los objetivos del club "siguen intactos". "Estamos en octubre y en liga estamos primeros y en la 'Champions' no tengo duda de que nos vamos a clasificar. En algunos momentos hemos estado brillantes", añadió.

"Lo único que tengo en la cabeza es preparar bien al equipo, éramos lo que éramos y somos lo que somos, un buen equipo con opciones de ganar todo esta temporada", confesó un Lopetegui que confía plenamente en su plantilla y en sus decisiones.

Sin embargo, uno de los errores de los últimos partidos que más preocupa al técnico madridista son los goles en contra tempraneros que recibe el Real Madrid. "Es un dato cierto y nos ocupa, remar río arriba cada partido nos preocupa y no queremos que sea así", aclaró.

BALE, "PREPARADO" PARA UN ALAVÉS "CON LAS IDEAS CLARAS"

En Mendizorrotza estará enfrente un rival que está haciendo "una temporada maravillosa", a solo tres puntos de la cabeza. "Espero un partido de máxima exigencia, contra un equipo con las ideas claras y que explota sus recursos muy bien. Con futbolistas que han alcanzado su plenitud en el Alavés. Nos va a obligar a hacer muy bien las cosas", analizó el de Asteasu.

El partido lo afronta el exseleccionador "como una final", que es "cómo" se afrontan los partidos "en el Real Madrid", mientras que se toma "con naturalidad" el actual problema de lesiones. "Hemos tenido alguna, sobre todo las de Marcelo y Carvajal, que pueden ser de unas semanas. El resto, la apendicitis de Isco y las molestias de algunos son situaciones normales que tenemos que gestionar y superar. Tratar que cuánto más jugadores disponibles, mejor para tomar decisiones", afirmó.

Pero el guipuzcoano tiene "máxima confianza" en el jugador "que va a salir" porque "cuando hay una baja se cierra una puerta y se abre otra". Y el que puede que vuelva a disputar minutos en Vitoria es Gareth Bale que "detectó a tiempo unas molestias que podrían haber ido a más" en el derbi ante el Atlético, pero que "afortunadamente está bien y preparado" para el encuentro ante los de Abelardo Fernández, para el que viajarán el mismo sábado, algo que no le ha pedido "nadie" y que está "gestionado" internamente.