Lopetegui: "Lo más importante es que el equipo ha sacado los tres puntos y ha sabido sufrir"

Actualizado 23/09/2018 18:27:32 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, ha afirmado este sábado que "lo más importante" del triunfo en casa ante el RCD Espanyol (1-0) es que su equipo "ha sacado los tres puntos adelante y ha sabido sufrir", pese al corto resultado y sin ser tan fulgurante como en el debut de la Liga de Campeones ante la AS Roma (victoria por 3-0).

"LaLiga tiene puntos en el camino realmente complejos, y éste era uno de ellos. Lo más importante es que el equipo ha sacado los tres puntos adelante y ha sabido sufrir, estamos contentos por eso. La lectura principal es que hemos sabido sufrir y, aunque no hemos sabido cerrar el partido, hemos tenido ocasiones para hacerlo antes", comentó Lopetegui en la rueda de prensa posterior el encuentro.

"También ha sido mérito del rival, porque creo que el Espanyol es un equipo muy bien estructurado y con un buen entrenador. Sí es cierto que hemos sufrido en la segunda parte; primero, porque son partidos de por sí muy complejos y luego porque no hemos metido el segundo gol en momentos puntuales", insistió el técnico vasco del Real Madrid.

Además, Lopetegui admitió que "lo que más daño" hizo a sus pupilos fue "perder el control de la pelota" durante un partido en el que acabaron intranquilos. "Hay lecturas muy postiivas: la aparición de jugadores que no habían debutado, como Odriozola; Nacho ha hecho un partido completo, difícil por esa tarjeta temprana que le han sacado, etc. Eso nos obliga a pensar en todo lo que viene y a sacar adelante cada partido", añadió al respecto.

Por otro lado, no centró la atención en que haya utilizado muchas veces a jóvenes futbolistas españoles, con quienes él mismo ha coincidido en su anterior etapa en la selección. "No miramos la nacionalidad cuando hacemos las alineaciones, todos son jugadores del Real Madrid", respondió con rotundidad antes de evitar la polémica en torno a las dudas de Courtois con sus centrales. "Yo no pondría el acento en un problema que no existe", zanjó.