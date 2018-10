Lopetegui: "Modric ha hecho méritos para ganar"

Publicado 31/08/2018 12:18:05 CET

El técnico blanco da por cerrada la plantilla y anuncia que Mayoral se marchará cedido: "Tiene la ilusión de salir, de jugar más"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, afirmó que el centrocampista Luka Modric hizo "méritos" para ganar el trofeo al Mejor Jugador de Europa de la UEFA por delante de Cristiano Ronaldo porque "aúna calidad y sentido colectivo", así como anunció que Borja Mayoral saldrá cedido en una plantilla que da por "cerrada".

"No entro a valorar ninguna declaración. Estoy feliz porque ha ganado este título y, si lo ha ganado, es porque ha hecho méritos. Aunque no soy muy dado a los premios individuales, Luka auna la calidad individual y ese sentido colectivo para interpretar la profesión", dijo en rueda de prensa en alusión a las manifestaciones del representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes.

Mendes calificó de "ridículo" y "una vergüenza" la decisión de la UEFA de otorgarle el trofeo al croata y no a su representado, que no acudió al sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones y el anuncio de los mejores jugadores de la pasada edición, celebrados este jueves en el Fórum Grimaldi de Mónaco.

El hecho de que se designara a Keylor Navas, Sergio Ramos, Modric y al propio Cristiano Ronaldo como mejor portero, defensa, centrocampista y delantero de la 'Champions' de 2017-18 significa, según él, el "reconocimiento al trabajo del año anterior en la máxima competición continental. "Eso es el año pasado y ahora vivimos del presente, y ése es el Leganés, la Liga. Nuestro premio son los 3 puntos del Leganés, que van a ser difíciles", subrayó.

A su juicio, el equipo está dando "pasos adelante" como ha demostrado en las dos primeras jornadas de liga después del traspié de la Supercopa de Europa. "Vamos a seguir avanzando y mejorando en muchas cuestiones, ofensivas y defensivas. El equipo está intentando tener ese sentimiento de solidaridad en todos los aspectos", destacó.

Con la llegada del ariete Mariano, la plantilla está "cerrada", aunque aclaró que la cesión de Borja Mayoral se culminará este viernes en el último día del mercado de verano. "No creo que haya ningún movimiento de última hora. Estamos satisfechos y contentos con el equipo que tenemos.

Borja todavía es jugador nuestro. Tiene varias alternativas para salir y es más que probable una cesión y en el día de hoy se puede cerrar. Si sale tendrá más minutos que los que tiene en su cabeza aquí. Tiene la ilusión de salir, entiende que es mejor para él. La llegada de Mariano le hace decidirse", comentó.

Por su parte, consideró "preparado" al ya exdelantero del Olympique de Lyon Mariano. "Estamos encantados con él. Le consideramos preparado y creemos que nos va a ayudar en diferentes frentes", aseguró en torno al último fichaje blanco, que heredará el dorsal '7' del portugués Cristiano Ronaldo.

"NO VOY A DECIR QUIÉN ES EL PORTERO TITULAR"

Para él no hay portero titular, sino que decidirá entre Navas y Courtois según vaya avanzando el curso. "¿Navas titular? No voy a decir quién es el portero titular, iremos viéndolo en cada momento. La confianza en los porteros es máxima. Solo puede jugar uno, pero eso no significa que confíe en el resto de porteros. Iremos gestionando pensando en el bien del equipo. Tenemos muy buenas soluciones en esa posición", se congratuló.

Por otro lado, se refirió a su rival de este sábado, el nuevo Leganés de Mauricio Pellegrino. "Tiene un punto, pero ha podido ganar los 6. Hizo un grandísimo partido contra la Real y no mereció perder en Bilbao. Debemos estar preparados para jugar contra una línea de 4 o 5. Es un rival duro difícil. Tiene jugadores mejores que el año pasado y seguro que nos pondrá las cosas complicadas", auguró.