Lopetegui: "No vivimos de la crítica sino de nuestros análisis"

Publicado 21/09/2018 14:02:53 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, dejó claro que, aunque se ganara con un gran partido a la Roma, en el club blanco no viven "de la crítica", sino que confían en "los análisis" que realiza todo el cuerpo técnico, antes de enfrentarse a un Espanyol que le parece el "partido más exigente" de los disputados en el Bernabéu.

"No vivimos de la crítica, vivimos de nuestros análisis. En todos los partidos siempre hay cosas que corregir y cosas que están bien", analizó Lopetegui este viernes en rueda de prensa después de los elogios recibidos tras su primer partido en la 'Champions'.

Por ello, aclaró que "las notas se ponen a final de temporada", aunque ahora mismo les pondría "un 10 en actitud y predisposición" de sus futbolistas, y que el partido ante el equipo italiano "ya pasó" y que es el del Espanyol "el más importante".

El guipuzcoano consideró que el duelo ante los de Rubi será "el más exigente de los disputados en el Bernabéu", ya que el Espanyol es un equipo "más mejorado y completo" respecto al año pasado y que ha tenido "toda la semana para preparar el partido". "El calendario es así para un equipo que juega 'Champions', es normal, tenemos que afrontarlo con naturalidad y tomando las mejores decisiones para cada partido", afirmó sobre el poco descanso que han tenido los blancos.

Y para esta jornada, Lopetegui podría hacer rotaciones porque para el vasco "todos los jugadores son importantes", no solo los onces titulares. "La única manera de afrontar esto es partido a partido. Buscaremos siempre las mejores decisiones para afrontar al rival, teniendo en cuenta el desgaste, de dónde vienes, como esta cada uno...", subrayó el preparador madridista.

El que seguro que no estará ante el Espanyol es el lateral derecho Dani Carvajal, que no entrenó por "unos problemillas" y al que podría sustituir Odriozola, que "está trabajando muy bien", según confirmó el exseleccionador.

En esos once que saldrán de inicio, parece que Courtois podría ser el elegido en esta ocasión la portería, aunque el entrenador del conjunto blanco reiteró que está "encantado con el trabajo" de los tres porteros. "Hay mucha más normalidad desde dentro que la que se vea desde fuera. Todo es más simple de lo que se muestra", confesó.

Además, no desveló si será una buena oportunidad para que el brasileño Vinicius entre en la convocatoria para el partido ante el Espanyol, aunque el técnico vasco recordó que siempre toman las decisiones en base a lo que sienten que es "mejor para el equipo".

"Se me han hecho cortos", recalcó sobre sus primeros 100 días al frente del actual campeón de Europa. "No lo sabía. Todo va muy rápido y estoy centrado en el día a día, en los partidos y entrenamientos. Trataremos de cumplir muchísimos más y de que el equipo siga creciendo y ganando partidos", agregó.

Otro tema de actualidad es 'The Best' que se entrega el próximo lunes y aunque Lopetegui no crea en los premios individuales porque concibe el fútbol como "algo colectivo", tiene claro que "se lo daría a Luka Modric" por el "gran año" que ha realizado y su papel en la Croacia subcampeona del mundo.

"No la he visto muy bien, pero todo el mundo me ha dicho que no era, no puedo añadir mucho mas. Evidentemente el VAR ayuda a que haya menos errores, es mas sencillo no equivocarse. Si en este caso no fue merecida, tomarán sus decisiones", sentenció Lopetegui cuestionado por la polémica expulsión Cristiano Ronaldo en 'Champions'.