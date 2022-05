Lopetegui: "Es una oportunidad para seguir haciendo historia"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, explicó que afrontan la visita al Wanda Metropolitano de este domingo como "una oportunidad de seguir haciendo historia" y lograr la clasificación para la próxima Liga de Campeones, ante un rival, el Atlético de Madrid, "consolidado entre los mejores del mundo".

"He visto bien a los jugadores, con ilusión de afrontar estos dos últimos partidos con la máxima energía y ambición y la ilusión de seguir haciendo historia en el club, ante uno de los mejores equipos que te puedes encontrar. Un buen Atlético de Madrid en este momento y con un entrenador fuera de toda duda. Hay que afrontarlo con ambición para hacer un buen partido", dijo en rueda de prensa.

El técnico vasco confesó que viajan a Madrid con ganas de redondear otro momento para la historia del club, a un punto de asegurar el 'Top 4' en la tabla con dos jornadas para el final. "Cada partido es de máxima importancia. Es ilusionante, una oportunidad para seguir haciendo historia y hay que afrontarlo así. Hemos jugado partidos de mucha historia en estos tres años", apuntó.

"Hemos tenido algún problemilla, recuperamos a alguno y perdemos a otro. Tenemos que esperar. Navas ha tenido molestias, ha mejorado, pero hasta mañana no vamos a tener claro nada. Tenemos el once en la cabeza pero hasta mañana no sabremos definitivamente", añadió, destacando al menos la "actitud" del empate con el Mallorca.

Lopetegui reconoció que el objetivo está muy cerca, pero deben seguir centrados hasta conseguirlo. "Las cosas nunca están hechas hasta que se hacen. Queremos seguir haciendo historia en el club en este tercer año. Nada es fácil y tenemos que ganárnoslo en el campo. Queda trabajo por hacer y hay que ser capaces de competir y conseguir lo que queremos en el Wanda", apuntó.

"Hay que aislarse de lo que no te ayuda a desarrollar bien tu profesión. Todo forma parte del contexto y hay que convivir con ello sin perder la perspectiva. Es lo que hay que intentar hacer. El resto es el paisaje futbolístico y cada uno tiene su opinión. Yo opino sobre lo que está bajo mi control", añadió.

El preparador del Sevilla insistió en que el Atlético no lo pondrá fácil. "Son un equipo consolidado entre los grandes del mundo, con una magnífica plantilla y un entrenador que lidera un proyecto importante. Cuando han tenido malos momentos, la reacción ha sido buena y le han dado la vuelta porque son un gran equipo. Somos conscientes de su nivel y también de nuestra ilusión. Estamos centrados en darle al partido lo que toque", terminó.