Lopetegui: "Nuestra sana intención es ser protagonistas ante el Bayern"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, aseguró que la "sana intención" de su equipo es ser "protagonista" ante el Bayern Múnich en la final de la Supercopa de Europa que disputarán el próximo 24 de septiembre (21.00 horas) en el Puskas Arena, de Budapest, y destacó que el mérito de los éxitos conseguidos por el club nervionense corresponden "a los futbolistas".

"Para ganar un campeonato hay que hacer muchas cosas muy bien y tener ese punto de acierto en los momentos clave. En todo caso, si tuviera que quedarme con una (clave) me quedaría con la mentalidad en los momentos difíciles y la ambición del equipo. Es lo que nos ha marcado el camino en esta competición distinta. Ha habido una mentalidad muy buena", dijo Lopetegui sobre la final de la Liga Europa en la que se impusieron al Inter.

El técnico de los andaluces, en declaraciones a la web de la UEFA, puso en valor el coraje de sus jugadores en relación al emblema de la entidad. "Una cosa es decir lo de que nunca se rinde y otra conseguirlo. No sólo con decirlo se consigue y más importante que las palabras son los sentimientos del equipo. Sabíamos que podríamos no rendirnos y no conseguirlo, pero nunca podíamos dejar de intentarlo y esa es la mejor victoria", indicó.

Preguntado por la final de la Supercopa, Lopetegui intentará que los suyos repitan esa misma fórmula, incluso teniendo delante al 'todopoderoso' Bayern. "Una Supercopa europea no se juega todos los días y menos ante un rival como el Bayern, que ha ganado de forma brillante su liga, la copa y la Copa de Europa. Es un equipo mayúsculo, con una fortaleza individual espectacular, un entrenador con mucho mérito por cómo ha cambiado el rumbo dándole personalidad al equipo y una mentalidad colectiva fuerte", avisó.

"En definitiva, ahora mismo el mejor del mundo. Vamos a prepararlo con ilusión, ambición, humildad y sabiendo que no queremos pasar de puntillas. Respetamos al rival pero tenemos ambición e ilusión. Tenemos la intención de ser protagonistas aunque no será fácil", añadió Lopetegui, cuyo equipo irá "paso a paso". "Hemos tenido muy poco tiempo de descanso pero no nos vamos a quejar. Vamos a trabajar y a cambiar el chip para preparar la Supercopa. Luego vendrá LaLiga. Hay que afrontar cada dificultad cuando venga y no pensar más allá. Hay que adaptar a los nuevos y transmitirles lo mismo que el año pasado sabiendo que tenemos que evolucionar", espetó.

"Tengo mucha confianza en mis futbolistas. Nuestra fortaleza es nuestro sentimiento de equipo y cuando lo mostramos, hay jugadores que aparecen. Destaco el compromiso de todos ellos a la hora de dejarlo todo por el equipo. Tiene que seguir siendo así, porque individualmente no podemos conseguir nada". Además, en otras preguntas, destacó la figura del portero Bono: "Ha jugado poco, pero cuando le hemos requerido sabíamos que iba a estar preparado. Ha trabajado duro, ha esperado su momento y ha tenido su premio. Para ganar tienes que tener ese puntito de acierto y Bono también nos lo ha dado. Sobre todo ante los Wolves, ante el United y en algún momento de la final", sentenció.