Löw rechaza críticas a la Liga de Naciones: "Es un buen invento"

Publicado 09/10/2018 18:06:16 CET

BERLÍN, 9 Oct. (DPA/EP) -

El seleccionador de fútbol alemán, Joachim Löw, defendió este martes con fuerza la nueva Liga de Naciones de la UEFA después de que fuera criticada por su compatriota Jürgen Klopp, técnico del Liverpool.

"Para nosotros, para mí como seleccionador nacional, la Liga de Naciones es un buen invento", declaró en Berlín. "Porque es una competición en la que jugamos contra las mejores naciones. Para mí esto preferible en esta fase algunas veces a tener que jugar contra países realmente pequeños", añadió.

Estas declaraciones llegan después de que Klopp criticara este nuevo torneo. "La Liga de Naciones es la competición más inútil del mundo", dijo. A su modo de ver, este campeonato adicional que sustituye a los partidos amistosos por un ritmo de juego apretado, es una carga mayor para los internacionales. "Tenemos que empezar a pensar en los jugadores", explicó Klopp.

Löw puede entender la actitud negativa del exentrenador del Borussia Dortmund y actual técnico del Liverpool desde su punto de vista como responsable de un equipo. "A los entrenadores de los clubes a veces no les gustan esas pausas internacionales, porque muchos jugadores del Liverpool, Bayern o Manchester City ya no están. Los entrenadores no tienen la oportunidad de entrenar con normalidad", declaró Löw.

La selección alemana convocó este martes en Berlín su primer entrenamiento de cara a las próximas citas de la Liga de Naciones, primero este sábado en Ámsterdam ante Holanda y tres días después en París ante Francia, vigente campeona del mundo.

Löw dejó claro que sigue apostando por los jugadores del Bayern Múnich, siete en total, a pesar de que el equipo de Niko Kovac ha caído a sexta posición de la Bundesliga. "Ya sé qué cualidades tienen estos jugadores. En el pasado siempre se daba el caso de que los jugadores del club no estaban en las mejores condiciones, pero mostraron un gran rendimiento con la selección nacional", comentó.

"Los jugadores también tienen la experiencia suficiente para hacer frente a estas situaciones", manifestó sobre jugadores como el capitán Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels y Thomas Müller. "Estos son definitivamente dos partidos importantes para nosotros. Naturalmente, somos conscientes de la dificultad de los partidos, estamos jugando fuera", indicó.