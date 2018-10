Luis Enrique: "Estoy muy motivado para empezar a currar"

Actualizado 11/07/2018 16:05:13 CET

El nuevo seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, aseguró que le hace "mucha ilusión" su nuevo cargo, para el que está ya "muy motivado para empezar a currar", asumiendo "de buen grado" las críticas que pueda levantar en su trabajo al frente del combinado nacional.

"No sé si es un sueño, pero me hace mucha ilusión. Tuve la oportunidad de jugar con la selección y de sufrir y disfrutar en muchos campeonatos, y el hacerlo ahora como seleccionador implica mucha ilusión y estoy muy motivado para empezar a currar", señaló Luis Enrique al micrófono de 'Deportes Cuatro'.

El asturiano se mostró irónico preguntado por si su nombramiento había levantado ya críticas. "Qué dices hombre, criticar en España es imposible", apuntó sonriente. "Estoy encantado. Creo que sé lo que significa ser entrenador y la crítica va anexa a cualquier cargo en nuestro país. Lo acepto de buen grado y seguro que nos vamos a divertir", subrayó el técnico, "abierto" a dar su "mejor versión" y que también tiró de ironía a los que le tachan de 'antimadridista'. "Les quiero muchísimo", zanjó.

"Como siempre, no la puedo mejorar, tengo un nivel altísimo", prosiguió de cara a su relación con los medios de comunicación. "Os voy a tratar como os merezcáis, en la misma línea de siempre", agregó. "Tengo 48 años y es difícil cambiar, si puedo mejorar lo intentaré, pero estoy contento de lo que he hecho hasta ahora y a donde he llegado a lo largo de mi carrera deportiva y no voy a cambiar, soy el mismo", sentenció.