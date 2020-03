Luis Enrique: "¿Ganar dos o tres títulos? Nos toca coger el relevo de la mejor generación"

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, se ha mostrado ambicioso y convencido de poder llevar a cabo el reto de hacer ganadora a España de otra Eurocopa o de otro Mundial, si bien cree que están en "otra situación" respecto a la de 2010 en Sudáfrica, donde se agrupó la "mejor generación" del fútbol nacional.

"¿Ganar dos o tres títulos? Lo que hemos vivido es claramente la mejor generación de jugadores de la historia del fútbol español. Todos tenían un nivel 'top' y en sus mejores edades. Nos toca coger el relevo, otra situación", comentó en una rueda de prensa con aficionados a través de una red social.

No obstante, aseguró que ve a la selección "capacitada para ganar". "Me lo he planteado como reto y no lo he escondido nunca, pero es evidente que estamos dentro de un proceso en el que hay selecciones más hechas, como Francia, y otras con un potencial tremendo. Pero formamos parte del grupo de selecciones que pueden optar a ello", celebró.

Además, aseguró que está todavía desarrollando el modelo que les debe llevar a conquistar esos títulos. "He tenido una evolución muy grande. He ido evolucionando, desarrollando mi modelo de juego a lo largo de estos años buscando lo que me hacía sentir mejor como entrenador y consideraba que era mejor para llegar al éxito. Me siento muy orgulloso de lo conseguido hasta ahora pero soy muy ambicioso y espero conseguir muchas más cosas", auguró.

Preguntado sobre esa Euro que se debía disputar este año y que finalmente, por el coronavirus, tendrá lugar en 2021, aseguró que ve "bien" al grupo, en el que podría haber novedades. "Veo bien al equipo. Se ha pospuesto todo hasta 2021 pero ser seleccionador tiene cosas muy positivas, porque los jugadores vienen contentos, todos, y con ganas de ayudar y de participar", aseguró.

Además, jugarán como locales en San Mamés. "Cada vez que he ido al nuevo San Mamés y antes al de toda la vida el ambiente siempre ha sido bestial. Estoy seguro de que será un ambiente muy potente, en uno de los estadios más bonitos de Europa y la afición seguro que va a estar con nosotros. Vamos a intentar que sea como cuando juegue el Athletic, y que nos lleven en volandas", comentó sobre el ambiente que espera y desea.

De sus inicios en la selección, en la primera etapa antes del 'parón' que provocó la enfermedad y fallecimiento de su hija, recuerda la alegría que se llevó cuando le ofrecieron el cargo. "Cuando me llamaron fue una alegría muy bestia", reconoció.

"Fue justo después del Mundial de Rusia, estaba sin trabajar en ese momento y me dijeron que querían entrevistarse conmigo y llegamos a un acuerdo muy rápido. Es una cosa que me había hecho siempre mucha ilusión. Lo tenía claro, me apetecía, me apetece y espero estar muchos años aquí", auguró.

Poco amante de dar pistas sobre sus seleccionados, sí respondió, a pregunta directa, sobre la posibilidad de ver al 'león' Iñaki Williams de rojo. "Es un gran delantero, joven, y puede venir. Estoy encantado de que haya cada vez más jugadores que se puedan incorporar", manifestó.

Williams no encaja demasiado en el estilo de juego actual, aunque iría bien para tener un 'plan B' de correr al contraataque. "No hay ningún motivo que evite que podamos hacer un gol de contragolpe. En algún momento espero que lo podamos hacer. Pero nuestro estilo no es el de dar el balón al rival y esperar. Somos un equipo más técnico. Seguiremos jugando bien al fútbol a través del balón, creemos que es la clave", aportó el técnico.

PUERTA ABIERTA A VOLVER AL BARÇA

Por otro lado, reconoció que ha tenido la suerte de no cerrar ninguna puerta de vuelta en los clubes en los que ha estado y, preguntado por si volvería a entrenar a alguno de ellos, dejó entrever que sus mejores momentos los vivió entre el ya derruido Miniestadi y el Camp Nou.

"He tenido siempre suerte en todos los equipos en que he estado, he dejado las puertas abiertas y podría volver a entrenar a cualquiera de ellos. Pero mi etapa en el Barça B y en el Barça fue maravillosa y siempre les voy a estar agradecido", se sinceró.

En el Barça, además, entrenó al jugador que más le ha impresionado. "El jugador que más me ha impresionado es sin ninguna duda Leo Messi. Podría decir que Andrés Iniesta está muy cerca de algo parecido a Messi, pero Messi tiene una gran diferencia respecto a los demás", aportó.