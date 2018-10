Luis Enrique: "Hemos jugado a un nivel tan alto que es difícil criticar algo"

Publicado 11/09/2018 23:23:14 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, se mostró "muy contento" tras la goleada de su equipo ante Croacia (6-0) en la segunda jornada de la Liga de Naciones y aseguró que es "difícil criticar algo" porque jugaron a un "nivel muy alto".

"Al comienzo del partido tuvimos alguna duda y ellos pudieron marcar algún gol, pero luego hemos sido muy superiores. Creo que superar a un equipo como Croacia -que tiene una presión tan alta- no es fácil", manifestó el técnico asturiano en rueda de prensa.

Preguntado por el buen hacer de Marco Asensio, el gran protagonista del partido con dos goles y tres asistencias, el entrenador español comentó que marcó "dos golazos increíbles, muy de su estilo". "Asensio tiene un golpeo único", añadió Luis Enrique.

"La alegría para un entrenador es ver la actitud de sus jugadores, de todos porque la semana ha sido muy buena en todos los sentidos. Y no puedo olvidarme de los dos debutantes: Gayà y Ceballos, que han estado soberbios. Creo que hemos jugado a un nivel tan alto que es difícil criticar algo", admitió.

"No tiene sentido comparar la selección del Mundial con la de ahora. Hoy ha salido todo de manera maravillosa, hemos sido súper efectivos. Creo que hemos estado brillantes en muchas fases, generando mucho peligro, es un elogio para nosotros que el seleccionador croata diga esto sobre nuestro nivel", añadió.

"Lo que más me ha gustado de estos 10 días con los jugadores ha sido su actitud y la manera de plasmar lo que hemos trabajado. Ha sido un día espectacular que no imaginado. Evidentemente es mucho mejor empezar así. Los jugadores ya saben que son muy buenos y que tienen mucho nivel y hoy se ha demostrado que es muy difícil pararnos. Enfrente estaba la subcampeona del mundo", recordó.

"HE SENTIDO VERGUENZA CON EL CÁNTICO"

En otro orden de cosas, Luis Enrique dijo que sintió "vergüenza ajena" cuando el campo del Elche cantó su nombre. "En el Camp Nou me han cantando muchas veces, tanto de jugador como de entrenador. Pero hoy me he quedado sorprendido, no me lo esperaba. Lo agradezco muchísimo pero prefiero que canten a los jugadores. Lo digo en serio", indicó.

Además, dijo que nunca piensa si juegan más jugadores de un equipo o de otro. "Ni lo sabía, ni me interesa", dijo al ser cuestionado por la presencia de seis madridistas en el once titular. "Hago lo que veo mejor en cada partido. No sé ni en qué equipo juegan. Está claro que la base de esta selección es el Real Madrid, pero estoy encantado de escoger jugadores de este nivel", comentó.

Por último, Luis Enrique afirmó que ahora tiene un parón de tres-cuatro semanas. "No hago vacaciones, ahora me toca hacer un seguimiento de todos. A partir de ahí comienza el trabajo que no se ve. Yo ya sabía cuando acepté la oferta de la Federación que esto era así y estoy encantando de que lo sea", finalizó.