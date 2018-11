Luis Enrique: "La lista se alarga y la competencia aparece de forma exagerada"

Publicado 08/11/2018 14:06:25 CET

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, celebró que haya en su convocatoria para los duelos ante Croacia y Bosnia-Herzegovina "bastantes caras nuevas" y advirtió para que nadie se relaje que la lista para elegir "se alarga y la competencia aparece de forma exagerada", aunque no esconde que cada caso de rendimiento le analizan "de forma individual".

"Quizás mi primera reflexión es que hay bastantes caras nuevas, pero no deja de ser algo esperanzador que haya un grupo muy amplio que puede acudir", afirmó Luis Enrique este jueves en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El asturiano apuntó que tras el Mundial de Rusia existe "un cambio generacional". "Lo estamos buscando. Nos estamos preparando para competiciones futuras y necesitamos ver a gente más joven", recalcó, asegurando que tanto Mario Hermoso como Diego Llorente "entran en ese perfil de jóvenes con experiencia" que pueden ayudarles. "Considero que tienen el nivel y tengo muchas ganas de verles compitiendo con la selección", admitió.

"En el apartado defensivo lo analizamos todo desde el punta, no responde a nada individual. Hay jugadores que aparecen y jóvenes que tengo ganas de verles un peldaño más arriba", insistió ante la gran cantidad de cambios en defensa con la ausencia de tres centrales como Nacho, Bartra y Albiol.

Preguntado por la presencia de Marco Asensio pese a su flojo momento en el Real Madrid, recordó que no quiere "individualizar porque no sería justo" y que todos los futbolistas "pasan por momentos altos y bajos" durante una temporada. "Nadie está al 8, 9 ó 10 toda la temporada, aunque puede haber alguna excepción", puntualizó.

"Cada caso lo tratamos de manera individual. Algunos jugadores, por su nivel, aportan aquí pese a no rendir y pueden seguir viniendo, y hay otros para los que es importante el cómo se encuentran y cómo rindan en el día a día", prosiguió el exjugador.

Por ello, dejará de contar con aquellos que su "rendimiento no sea óptimo" para ayudarles. "La tendencia en los clubes se puede alargar en el tiempo y sí que influye, se puede ver en las caras de los jugadores cuando llegan aquí", aseveró, dejando claro que tanto el balear como Rodrigo Moreno le gustan "mucho". "Seguirán viniendo nuevos, la lista se alarga y la competencia aparece de forma exagerada. Creo que, a la larga, eso aporta cosas positivas", sentenció al respecto.

"Seguro que hay muchos que están haciendo méritos. Tratamos de hacer el seguimiento de todos y buscamos a los que más se ajustan a nuestra idea, estoy feliz de que cada vez haya más de donde escoger", subrayó Luis Enrique por la no llamada de futbolistas en buen estado de forma como el espanyolista Borja Iglesias.

"EL PARTIDO DE ZAGREB ES BONITO DE PREPARAR PORQUE NO HAY MÁS OPCIÓN"

Por otro lado, el seleccionador tiene claro que el partido del día 15 ante Croacia "no va a tener nada que ver" con el disputado en el Martínez Valero y saldado a su favor con un demoledor 6-0. "Los partidos cambian muy rápido y las situaciones de los equipos también. Para mí, curiosamente, es un partido muy bonito de preparar porque no hay otra opción para nosotros", resaltó.

"Dependemos de nosotros y ellos también porque se pueden clasificar ganando los dos, pero no esperábamos otra cosa, aunque por ganar los dos primeros pareciese diferente. Estamos jugando contra dos de las mejores selecciones del mundo y tengo ganas de vernos en un ambiente hostil ante un equipo molesto por la ida y nosotros con la obligación de ganar. No vamos a especular, vamos a intentar minimizar sus virtudes, ganar, marcar goles y que no nos marquen", consideró de la visita a Zagreb donde el triunfo le daría la victoria a la 'F4' de la Liga de Naciones.

El de Gijón confesó que tuvo una "sensación agridulce, tirando más a agrio" tras la derrota por 2-3 ante Inglaterra en el Benito Villamarín, pero que tras analizarlo en frío cree que tuvo mucho que ver "la efectividad" que tuvieron los 'Pross' y "los errores individuales" del primer tiempo que no suelen "cometer".

"Pero el equipo se rehizo en la segunda parte. Creo que vamos a ver a un equipo con la misma idea y con la filosofía de ser mejor y para eso tenemos que intentar hacer buen fútbol, jugar bien, presionar bien, ser solidario, compacto y esperar que los jugadores estén en su mejor versión", agregó.

Finalmente, también tuvo palabras de apoyo para Sergio Ramos, pitado el pasado sábado por el Santiago Bernabéu, considerando que cualquier futbolista debe estar "preparado para aceptar todo en un campo, las ovaciones y la crítica".

"Tiene jerarquía y personalidad, están las decisiones que toma y en qué momentos lo hace. Es un jugador diferente y especial, es el segundo con más internacionalidades, lo que significa que es uno de los escogidos. Es un profesional único, un líder trabajando y dando ejemplo. Estoy muy contento con su actitud", sentenció el seleccionador.