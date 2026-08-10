Luis Enrique: "No creo que haya ningún equipo en Europa más motivado que nosotros"

Archivo - El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que "no hay en Europa un equipo más motivado" que el suyo, que este miércoles peleará por la Supercopa de Europa ante el Aston Villa y que esta temporada asume "un reto único" al intentar "igualar al Real Madrid" como el único equipo capaz de ganar una tercera Liga de Campeones consecutiva.

"Me centro en renovar ese deseo de volver a ganar. Ahora mismo, tenemos ante nosotros un reto único, algo prácticamente sin precedentes en la historia del fútbol europeo, que consiste en igualar al Real Madrid si conseguimos ganar una tercera 'Champions' consecutiva", señaló en una entrevista a los medios oficiales de la UEFA antes de la final.

En este sentido, explicó que conseguir eso sería "algo de otro nivel". "Nadie en la historia ha ganado tres seguidas, sólo el Real Madrid. Podemos igualarles. Pero no creo que haya ningún equipo en Europa más motivado que nosotros. Ya nadie descarta al Paris Saint-Germain. Hace dos años, era imposible situarnos entre los favoritos. No imposible, pero no éramos uno de los favoritos. Ahora, nadie diría que el Paris Saint-Germain no es uno de los favoritos. Es algo que nos hemos ganado, pero si queremos mantener esa posición, tenemos que trabajar aún más duro", manifestó.

En otro orden de cosas, el técnico español admitió que no ha podido desconectar del todo este verano. "No me quedé en París, sino que me fui con mi familia durante siete semanas, lo cual es un periodo de descanso bastante inusual en el mundo del fútbol. Durante ese tiempo, intentas desconectar lo máximo posible, pero siempre estás conectado porque todo el mundo te habla de la temporada y la gente te felicita por los títulos que has ganado", indicó.

"Esto suena muy bonito, pero al final demuestra que un entrenador nunca desconecta del todo. Tenemos que tomar muchas decisiones durante el verano. Desconectas porque no vas a tu lugar de trabajo, pero siempre estás conectado con el club. No soy un genio y no quiero serlo. Creo que nací para competir, porque ahí es donde me siento más cómodo. Ya sea jugando al parchís, al tenis, al pádel, al fútbol o entrenando, eso es lo que me encanta", continuó.

Por otra parte, el asturiano reconoció que tiene "una obsesión constante por intentar mejorar el rendimiento", así como su "conexión con los jugadores". "Me gusta hacerlo convenciéndolos, no sólo porque soy el entrenador y les digo que hagan algo. Me gusta intentar comprender el juego y explicárselo a los jugadores de la forma más sencilla posible. Creo que eso es lo que me motiva a seguir mejorando. Ahora bien, cuando la gente me dice 'Has ganado muchos títulos', eso es irrelevante, pertenece al pasado, es historia", expresó.

Además, habló del reto de alzar una segunda Supercopa consecutiva en Salzburgo. "No me cabe ninguna duda de que la Supercopa es un trofeo realmente importante y que el Villa será muy competitivo. Si nos fijamos en la Premier League, hay cinco o quizá seis entrenadores españoles en los mejores equipos", recalcó, en alusión al preparador 'villano' Unai Emery.

"Creo que el fútbol español está en la cima del fútbol mundial en todos los aspectos, ya sean jugadores, entrenadores o directivos. Nuestro estilo se caracteriza por una forma divertida de jugar al fútbol, en la que buscamos el balón, tener la posesión es nuestra prioridad y, a través de ella, nos adaptamos para ser sólidos en defensa. Creo que es un gran momento para el fútbol español en el contexto mundial, y deberíamos estar orgullosos de ello", continuó.

Por último, Luis Enrique rememoró cómo empezó su aventura con el PSG en el verano de 2023. "Nunca olvidaré el día en que Luis Campos vino a mi casa y solo tardamos 15 minutos en darnos cuenta de que estábamos en la misma onda. No hay duda de que este proyecto es el que más me ha ilusionado como entrenador. Espero seguir aquí muchos años más. Es fantástico empezar cada temporada con el apoyo del club, de la afición y de la directiva. Mi intención es darlo todo. Será muy difícil seguir ganando, pero no dejaremos nada al azar", concluyó.